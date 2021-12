Lando Norris qualifie la règle des pneus de drapeau rouge de «pire jamais inventée»

Un Lando Norris furieux a donné une critique cinglante des règles des pneus sous drapeaux rouges, après avoir perdu durement en Arabie saoudite.

Le premier Grand Prix d’Arabie saoudite était une course fragmentée, avec diverses périodes de Safety Car, Virtual Safety Car et drapeau rouge.

Et ce sont les drapeaux rouges qui ont ruiné la course de Norris, le Britannique s’arrêtant avant que la course n’entre dans des conditions de drapeau rouge, et donc selon les règles actuelles, les pilotes pouvaient alors avoir un échange de pneus gratuit en attendant la reprise de la course.

Et cela, selon Norris, est la pire règle qui ait jamais été imaginée pour la Formule 1, en référence à la victoire de Pierre Gasly à Monza en 2020 où il a pu monter un nouveau train de pneus dans des conditions de drapeau rouge, ne perdant ainsi pas de temps sur- Piste.

« Probablement la pire règle jamais inventée par quelqu’un, le drapeau rouge, pouvoir changer les pneus sous drapeau rouge », a déclaré Norris à Sky F1.

« On l’a dit l’année dernière déjà, pour ne rien enlever à Pierre [Gasly] parce que les gens diraient probablement que c’est ce que j’essaie de faire, mais avec leur course à Monza l’année dernière, Pierre a pu changer de pneus gratuitement.

«Je n’ai pas l’impression que c’est mérité d’une certaine manière, c’est juste une chance totale, et c’est une chance qui n’a pas besoin d’être donnée à quelqu’un et c’est à peu près ce que c’est, juste donnée à quelqu’un.

« Je viens de gâcher notre course aujourd’hui, j’ai l’impression que tu fais tellement de choses juste pour tout enlever.

« C’est nul, parce que l’équipe a fait du bon travail, je pensais que la voiture était plutôt décente, mais cette règle de merde gâche tout.

« Si Max [Verstappen] gagné cette course, je ne sais pas ce qui s’est passé avec eux dans l’incident du virage 1, mais si Max gagnait juste parce qu’il avait obtenu l’arrêt au stand gratuit, alors j’ai l’impression que Mercedes se plaindrait.

« J’ai juste l’impression que c’est une chose tellement injuste, ils devraient quand même avoir à faire cet arrêt au stand, ça devrait être plus juste de la malchance que d’avoir de la chance. »

Cette course avait tout pour plaire. ?? Daniel et Lando ont montré leur combat lors d’une nuit imprévisible et ont obtenu respectivement P5 et P10. Bons points, équipe. 👊#SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/6M8Rd6JqyD – McLaren (@McLarenF1) 5 décembre 2021

Norris a finalement pu récupérer de l’arrière pour réclamer un point pour la P10, et avec son coéquipier Daniel Ricciardo franchissant la ligne P5, il a accepté qu’il y avait un point positif à la course.

« Mieux que rien, du côté où j’étais, Daniel a eu de la chance et a terminé P5, donc je suppose qu’il y a aussi un pro », a expliqué Norris.

« Si nous avions tous les deux boxé, cela aurait probablement été l’un des pires jours que vous puissiez imaginer.

« Je suis content de mon côté, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail quand je le pouvais, en étant patient et ainsi de suite, beaucoup de gens se sont écrasés devant moi pour une raison quelconque.

« Je pense que c’était une bonne journée de mon côté, nous avons juste eu tellement de malchance et cela l’a gâché. »

Heureusement, Norris aimait toujours conduire sur le circuit à grande vitesse de la corniche de Jeddah et aurait en fait eu l’énergie de repartir en course.

Mais compte tenu du dimanche frustrant qu’il a enduré, il est heureux de quitter l’Arabie saoudite.

Lorsqu’on lui a dit qu’il avait l’air fatigué, Norris a répondu : « Moi ? J’ai l’impression que je pourrais y retourner maintenant.

« Évidemment, je ne veux pas, je veux partir.

« C’était une course difficile, juste chaude, je n’ai pas vraiment eu le temps de me calmer, tu te concentres constamment et tu travailles dur, surtout parce que tu es à la dernière place.

« Je veux dire que c’est toujours agréable, c’est toujours un circuit amusant à piloter, mais quand vous sentez que vous avez mis autant d’efforts pour marquer à nouveau un point, je pense que c’est comme ma quatrième arrivée consécutive à un ou deux points.

« Donc c’est difficile à prendre. »