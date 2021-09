Lando Norris ravi de sa première pole, redoutant le départ du GP de Russie

in

En pole position pour la première fois de sa carrière en Formule 1, Lando Norris envisage déjà avec inquiétude le premier tour en Russie.

De fortes pluies, du tonnerre et des éclairs ont forcé l’annulation du FP3 à Sotchi, bien que la morosité ait fait place au soleil à temps pour la Q1, permettant de terminer les qualifications sans interruption.

Et malgré les basses températures, il y avait encore une fenêtre pour un pneu slick à la toute fin de la Q3, une opportunité que Norris a saisie pour arracher la pole pour le Grand Prix de Russie.

Cependant, étant donné que le virage 1 à Sotchi agit comme un simple pli sur le long terme jusqu’au virage 2, le sillage est toujours un ennemi très dangereux pour un pole-sitter.

Et donc, P1 n’est peut-être pas l’ami de Norris pour le Grand Prix de Russie.

👏👏#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/v0oxj5cJtQ – PlanetF1 (@Planet_F1) 25 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

“Je n’ai pas vraiment hâte, je n’ai pas hâte d’être le premier au virage 1 demain”, a déclaré Norris à Sky F1.

« Mais on ne sait jamais, ça va nous mettre en place, nous sommes dans la meilleure position possible, donc je suis content.

« C’est ma première pole position, j’espère parmi tant d’autres, et je suis vraiment content. C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire.

« Une séance assez maniaque, mais tout se passait bien et évidemment nous avons finalement pris la décision d’aller en slicks.

“Mais vous ne pensez jamais que vous allez obtenir une pole tant que vous ne l’aurez pas, et maintenant j’ai réussi à le faire, donc extrêmement heureux et un grand merci à l’équipe également, ils ont fait un travail incroyable.”

Norris admet qu’il a pris des risques dans sa MCL35M, mais ils ont payé avec cette première pole, le moyen idéal pour faire suite au doublé de McLaren la dernière fois à Monza.

“C’était difficile, je vais évidemment me faire bien paraître, mais c’était délicat”, a expliqué Norris.

« Parce que c’était vraiment cette section de croisement, et le tour avant j’étais à environ deux secondes, et je n’étais pas très confiant que nous allions améliorer notre tour précédent.

« Mais j’ai gardé les pneus au chaud et j’ai préparé le dernier tour, et j’ai risqué pas mal je dois l’admettre, et ça a payé donc je suis un garçon heureux.

“Je suppose qu’en sortant de Monza, ce n’est pas quelque chose à quoi nous nous attendions, mais ce genre de conditions est le moment où nous pouvons saisir des opportunités, et c’est exactement ce que nous avons fait aujourd’hui.

“Donc, surtout après Monza, c’est une excellente façon de commencer et j’espère que nous pourrons continuer demain.”