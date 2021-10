Lando Norris réagit après avoir été élu pilote de Formule 1 préféré des femmes

Lando Norris est heureux d’avoir été le choix des femmes dans le plus grand sondage jamais réalisé auprès des fans de F1, surtout s’il peut les aider à faire carrière dans le sport.

Élu deuxième pilote le plus populaire parmi les 20 actuellement sur la grille, séparant les rivaux du Championnat du monde Max Verstappen et Lewis Hamilton, le pilote de 21 ans était le favori des femmes interrogées, 57% d’entre elles le plaçant dans leur top trois.

Le pilote McLaren était satisfait des résultats de l’enquête d’un point de vue personnel et s’il peut donner aux femmes les moyens de poursuivre une carrière en Formule 1, tant mieux de son côté.

Ici à COTA 🙌🇺🇸#USGP pic.twitter.com/gRD9P3K3vk – McLaren (@McLarenF1) 21 octobre 2021

« C’est vraiment cool », a déclaré Norris, interrogé par le site Web de la Formule 1 pour ses commentaires sur les résultats de l’enquête.

« Les fans sont la raison pour laquelle la Formule 1 existe, d’une certaine manière. J’ai l’impression de faire beaucoup pour les fans et c’est bien de savoir que j’ai beaucoup de gens qui me soutiennent, m’encouragent et sont juste là pour moi. C’est génial.

« C’est bon de savoir que je peux les influencer ou essayer de les changer, dire de bonnes choses de temps en temps. Normalement, je ne suis pas très doué pour dire de bonnes choses, mais…

« Le fait que j’ai la chance d’influencer tant de gens est assez impressionnant.

« Surtout, je suppose, avec les femmes. Il y a si peu de femmes dans le sport automobile et la course, donc plus j’espère avoir un impact sur cela et leur donner la chance de croire qu’elles peuvent être ici en Formule 1 – peut-être pas seulement en tant que pilote de course, mais aussi en tant qu’ingénieur ou mécanicien ou autre. – il y a beaucoup d’espaces pour eux de le faire.

« Si je peux avoir une influence sur eux, c’est super. Mais je suppose que plus il y a de fans, plus on est de fous. C’est une belle chose à voir.

Ce qui ressort également des résultats du sondage, c’est la popularité de Norris auprès de ses camarades, ayant largement devancé ses rivaux avec les moins de 24 ans.

« Une victoire pour moi est évidemment une victoire en piste, mais avoir ces petites choses hors piste aussi bien pour l’équipe que pour moi-même, c’est bien », a-t-il ajouté.

«Je fais évidemment des choses à la maison comme le streaming sur Twitch et ainsi de suite, ce que je n’ai pas fait beaucoup récemment. Mais c’est juste pour interagir un peu plus avec les fans. Et je pense que c’est cool.

« Mais sachant aussi que je peux avoir une certaine influence sur cette jeune génération d’enfants qui grandit et ce groupe d’âge, et même encore avec certains des plus âgés, alors c’est bien de savoir qu’ils me soutiennent. C’est une chose très cool à entendre.