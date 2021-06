Lando Norris ressent une expérience « rare » d’être confiant au volant

Lando Norris dit que sa confiance actuelle en lui-même au volant est une expérience « rare », car il sait maintenant où la vitesse de sa voiture peut être optimisée.

Parallèlement à ses deux podiums en 2021, Norris est désormais le seul pilote de la grille de Formule 1 à avoir marqué des points à chaque course cette saison – ainsi qu’à marquer plus de deux fois plus de points que son coéquipier plus expérimenté, Daniel Ricciardo.

Maintenant à sa troisième saison en Formule 1, le jeune Britannique avait précédemment déclaré que sa MCL35M n’était toujours pas à son goût, mais il se sent confiant de pouvoir pousser sa voiture jusqu’aux limites en ajustant son style de conduite en conséquence.

Un moment émouvant après la course à Bakou, alors que @LandoNorris rend hommage à feu Mansour Ojjeh en lui dédiant P5 👊#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/y92EN14d7C – Formule 1 (@F1) 7 juin 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

“Je me sens confiant en moi, ce qui est rare”, a déclaré Norris à Sky Sports. « Je suis convaincu que je sais juste comment conduire avec une voiture que vous pouvez pousser dans certaines zones.

« La plupart du temps, il est clair sur quoi il faut travailler et lorsque vous mettez quelques choses simples ensemble, les choses peuvent commencer à bien se passer et vous pouvez obtenir beaucoup de confiance et de performances de la voiture.

« Nous voulons toujours nous battre contre Red Bull et Mercedes et ils ont encore une longueur d’avance sur nous. Nous avons une bonne dose de confiance, pas trop confiants, mais juste dans une bonne position, nous allons donc continuer à faire ce que nous avons fait. »

Sur sa confiance, il dit que cela joue un grand rôle dans la façon dont il peut performer sur une base régulière – sans jamais vouloir admettre qu’il se sentait sous-optimal au volant lors de ses courses précédentes.

Il a ajouté : « C’est quelque chose à laquelle il est difficile de penser au cours des premières années de Formule 1 parce que vous ne voulez jamais penser » Je n’ai aucune confiance en moi « .

“Mais cela fait une plus grande différence que vous ne le pensez finalement lorsque vous obtenez cette confiance et que vous sentez que vous savez ce que vous devez faire – je sais comment faire un bon tour, comment organiser un bon week-end et des choses comme ça .

“Vous détestez l’admettre quand vous êtes un peu plus jeune et inexpérimenté et des choses comme ça, c’est difficile d’admettre que vous ne savez pas quoi faire, mais maintenant je suis dans une position où j’ai l’impression d’en savoir plus quoi faire et quand vous l’accomplissez et mettez tout cela ensemble, vous obtenez une bonne récompense.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !