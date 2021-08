Lando Norris revient sur la bataille “précieuse” de l’Autriche avec Lewis Hamilton

Lando Norris a déclaré que sa bataille avec Lewis Hamilton en Autriche lui avait permis de réaliser ce qu’il était capable de faire contre les leaders de la F1.

Le pilote McLaren a pu maintenir la Mercedes la plus rapide derrière lui pendant environ 20 tours sur le Red Bull Ring, alors que le jeune Britannique se battait pour un autre podium cette saison.

Alors que Hamilton a finalement réussi à dépasser, il a qualifié son compatriote de “tel un grand pilote” à la radio de l’équipe, et Norris estime que l’expérience de combattre un septuple champion du monde lui a donné confiance en vue de futures rencontres.

“Je pense que c’était précieux, et je pense que c’est quelque chose qui m’aidera certainement à l’avenir lorsque je serai à nouveau dans ce genre de situations”, a déclaré Norris à Motorsport.

« Et c’est juste rassurant de savoir que si je suis là à l’avenir, si je suis à nouveau dans cette position, je pourrai y concourir et pouvoir le battre dans différents scénarios.

« Cela ne me fait pas croire tout d’un coup que je peux gagner des courses et que je peux atteindre des sommets. Tu sais, ça ne change pas comme ça. Mais c’est juste quand je suis à nouveau dans cette position, je sais ce que je suis capable de faire contre quelqu’un comme Lewis.

La bataille pour la P3 dans le championnat des pilotes s’annonce piquante👀 Lando Norris – 113

Valtteri Bottas – 108

Sergio Perez – 104 Ce serait un exploit si Lando pouvait tenir le coup ! #F1 pic.twitter.com/HhWOu9IxHC – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 août 2021

Alors que Norris est habitué à se battre dans le haut du milieu de terrain, il a fait un pas en avant cette saison et occupe actuellement une impressionnante P3 dans le championnat des pilotes – mais il sait que se battre régulièrement pour le podium contre des voitures plus rapides est une autre proposition à ce qu’il avait été confronté auparavant.

“Le combat est avec Mercedes, et c’est Lewis, ce qui met peut-être un peu plus de pression sur vous”, a expliqué Norris.

“Je fais courir des gens depuis le premier jour et chaque fois que vous avez quelqu’un derrière vous, peu importe qui c’est, et ils sont plus rapides que vous, vous ressentez toujours de la pression, vous avez toujours l’impression de ne pas faire d’erreurs, et donc sur.

«Mais, bien sûr, en Autriche, je me battais pour la troisième ou la deuxième position à l’époque, donc cela agit également comme une pression supplémentaire.

“Je ne pense pas que le fait que ce soit Lewis change tout, et c’est comme:” Oh mon Dieu, qu’est-ce que je dois faire maintenant? “, mais cela fait une très petite différence, parce que vous savez qu’il est l’un des meilleurs pilotes dans le monde et toujours en Formule 1.

« Donc, cela vous oblige simplement à être encore plus parfait, à vous concentrer encore plus et des choses comme ça. Ce que j’ai pu faire pendant 20 tours jusqu’à ce que je me dise, je suis en train de gâcher ma propre course maintenant et je dois le laisser partir.

“Alors oui, c’est plus rassurant, et ça me donne une bonne confiance en l’avenir quand je suis à nouveau dans cette position de courir Lewis ou Max ou n’importe qui d’autre, que je suis à l’aise de pouvoir bien performer.

«Je ne vais pas dire que je ne fais pas d’erreurs sous pression, parce que je suis sûr que je le ferai. Mais je peux très bien performer et ne pas faire facilement cette erreur ou abandonner quelque chose aussi facilement. »