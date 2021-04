Lando Norris salue les “ bonnes décisions ” derrière le podium d’Imola

Lando Norris a déclaré que c’était une course de «bonnes décisions» de sa part et de McLaren alors qu’il franchissait la ligne P3 à Imola.

Dans un Grand Prix d’Émilie-Romagne de rebondissements, Norris a pu remporter un deuxième podium de sa carrière avec une impressionnante course en P3, combattant également vaillamment Sir Lewis Hamilton qui a finalement arraché la P2 à son compatriote britannique.

Pour Norris, c’était une course où McLaren et lui ont pris les «bonnes décisions», notamment en utilisant les pneus tendres pour le dernier relais qui l’ont aidé à dépasser Charles Leclerc au redémarrage de la course pour la P2 à l’époque.

«28 tours sur les softs sont un gros défi, mais je savais que la position sur piste était plus avantageuse que d’avoir des pneus légèrement meilleurs à la fin», a-t-il déclaré à Sky F1.

«Mais contre Lewis dans une Mercedes, qui était évidemment beaucoup plus rapide que nous, il n’a pas été possible de le retenir. Mais j’ai essayé, je lui ai donné un bon coup.

«Je pense qu’il y a eu beaucoup de points dans la course où il y avait risque / récompense, est-ce que ça valait la peine de faire ce dépassement ou de pousser un peu plus pour un meilleur rythme? Et aujourd’hui, je pense que j’ai pris beaucoup de bonnes décisions, pas moi-même mais nous en tant qu’équipe.

«Cela a porté ses fruits, comme utiliser les softs. Je n’aurais pas dépassé Charles [Leclerc], ou beaucoup moins susceptibles d’avoir dépassé si nous ne sommes pas allés sur le mollet dans le relais final. “

Le Britannique a été un joueur hors pair lors des qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, se mettant tout à fait dans la bataille pour la pole. Malheureusement, son temps le plus rapide a été supprimé pour avoir enfreint les limites de la piste.

Cela a laissé Norris un personnage très abattu, mais il a dit que la capacité de réfléchir sur un samedi, puis de voir dimanche comme un «nouveau défi» est une compétence qu’il commence vraiment à maîtriser.

«Je pense que des jours comme aujourd’hui sont toujours ceux que nous attendons avec impatience, car tout peut arriver», a-t-il expliqué.

«Cela peut très mal tourner pour vous, comme cela a été le cas pour beaucoup d’autres personnes, mais cela peut aussi très bien se passer comme cela a été le cas pour moi aujourd’hui.

«Je pense donc que l’une des choses dans lesquelles je me suis amélioré depuis l’année dernière et au fil des ans est de réfléchir au samedi, d’apprendre des erreurs ou des choses que je n’ai pas bien faites, puis de voir le dimanche comme un nouveau jour et un nouveau défi pour essayer d’obtenir un podium et de meilleurs résultats.

👏👏👏 @LandoNorris #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QFRETpBDNC – McLaren (@ McLarenF1) 18 avril 2021

Démarquez-vous avec la marchandise McLaren via la boutique officielle de Formule 1

Après le GP d’Émilie-Romagne, le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que Norris était passé au niveau supérieur en tant que pilote.

Norris a expliqué qu’il avait assumé davantage un rôle de leadership au sein de l’équipe, ressentant le besoin de le faire maintenant que Carlos Sainz a quitté et que Daniel Ricciardo a rejoint McLaren.

«Je voudrais dire oui… je dirais que j’ai un rôle un peu plus grand, je suis toujours pilote dans l’équipe, mais j’ai un rôle un peu plus important en dirigeant l’équipe dans différents domaines et en prenant plus de décisions de mon propre regard, ” il a dit.

«Non seulement toujours d’accord avec l’équipe, et c’est quelque chose que j’ai fait mieux de 2019 à 2020, mais encore une fois de l’année dernière à cette année.

«Un peu différent avec l’arrivée de Daniel dans l’équipe, je sens que je dois avoir un plus grand impact et diriger l’équipe un peu plus que les deux dernières années où nous [Norris and Sainz] tous deux ont passé deux ans chez McLaren.

«Certainement un rôle un peu plus que je pensais pouvoir assumer, je sens que je dois penser davantage à moi-même et prendre mes propres décisions, pas seulement compter sur l’équipe tout le temps.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!