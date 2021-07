Lando Norris salue “l’un de mes meilleurs tours” pour prendre la deuxième place du GP d’Autriche

in

Lando Norris a parlé de sa fierté d’avoir obtenu son premier départ en première ligne en Formule 1, tout en admettant qu’il était “nerveux” à propos de sa dernière manche en Q3.

Le pilote McLaren a dépassé les attentes en ratant la pole position à seulement 0,048 seconde de Max Verstappen de Red Bull lors des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche.

Son coéquipier Daniel Ricciardo a été éliminé en Q2 pour la quatrième fois en cinq courses, le Britannique tirant le meilleur parti de sa machine pour s’élancer devant le deuxième Red Bull de Sergio Perez et les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Malgré la pole position qui lui a échappé avec une si belle marge, il était satisfait de son travail de l’après-midi autour du Red Bull Ring, tout en admettant qu’il avait réfléchi à son dernier tour lancé avant de s’y lancer.

“Je suis assez content – ​​je suis content de la P2”, a déclaré Norris à Sky F1 après avoir été informé qu’il était en avance sur le temps au tour de Verstappen avant les deux derniers virages.

«Je suis super heureux, bien sûr, de le mélanger avec les grands. Mais je suis un pilote de course, donc je dois blâmer qu’ils aient une meilleure voiture et qu’ils soient capables de faire des choses que je ne suis pas !

« Mais je n’ai aucune excuse. Nous sommes là où nous sommes et j’ai l’impression d’avoir pratiquement tout maximisé – même avec le dernier virage, c’était le meilleur dernier virage que j’ai fait.

“Nous avons eu du mal depuis le premier jour ici, c’est l’un des virages dans lesquels nous avons un peu de faiblesse. Je n’ai pas besoin d’en parler, je suis vraiment content de P2 – mon meilleur qual en Formule 1, l’un de mes meilleurs tours en Formule 1.

« C’est une bonne sensation, alors j’attends avec impatience demain.

La première ligne pour le #AustrianGP 🤝 #F1 pic.twitter.com/WlOnNbuh4V – Planète F1 (@Planet_F1) 3 juillet 2021

« J’étais en fait un peu nerveux à l’approche de la dernière manche et j’étais plus lent dans les lignes droites que mon meilleur tour précédent parce que je n’avais pas autant de sillage par rapport à ce tour précédent.

«Je me suis rattrapé dans les virages – j’ai eu une meilleure sortie du virage 1, ce qui a également aidé. Max avait quatre secondes d’avance sur moi [on the road], donc ça aide toujours.

“Peut-être qu’il aurait pu y avoir un peu plus si j’avais juste eu un peu plus de remorquage d’une autre voiture devant moi, mais j’aurais aussi perdu un peu plus dans les virages.”

Norris n’a pas tardé à exhorter à la prudence quant à ses chances dans la course, cependant. Bien qu’il ait terminé P5 la dernière fois à Spielberg, il a terminé avec un tour complet sur Verstappen et Hamilton alors que la paire se battait dans une ligue à part devant.

“Je pense que dans les premiers virages, nous avons une chance, comme le week-end dernier, de faire quelque chose et de gagner une place”, a ajouté Norris.

« Je veux être positif et dire que nous pouvons faire une course formidable, mais je sais que ce ne sera pas incroyable – nous ne sommes tout simplement pas aussi rapides qu’eux.

« Peut-être qu’aujourd’hui nous le sommes, avec une faible consommation de carburant et de nouveaux pneus, mais notre voiture n’est tout simplement pas aussi rapide que la leur. C’est pourquoi ils sont capables d’être beaucoup plus rapides en course que nous.

“Nous avons une voiture pire mais je suis toujours P2, donc je suis content de mon travail.”

