Lando Norris s’attendait au week-end le plus difficile, pas à Monaco P3

Lando Norris est entré dans le Grand Prix de Monaco en s’attendant au week-end le plus difficile à ce jour en 2021, mais est reparti avec un podium.

Le Britannique s’est lentement frayé un chemin dans le GP de Monaco et les qualifications se sont révélées très prometteuses dans la McLaren, obtenant la P5 sur la grille, à moins de trois dixièmes du temps de la pole de Charles Leclerc.

Et le jour de la course a été une performance encore plus grande de la part du Britannique qui a franchi la ligne P3, gagnant une place sur le podium pour la deuxième fois cette saison.

Cela ramène Norris à la troisième place du championnat des pilotes, couronnant un week-end exceptionnel qu’il s’attendait en fait à être le plus difficile pour le package McLaren jusqu’à présent.

“Je suis super content, plus spécial ici à Monaco”, a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je suppose que c’est quelque chose auquel vous ne pensez jamais vraiment, certainement pas pensé à venir ce week-end, nous avons pensé que ce serait l’un des week-ends les plus difficiles que nous ayons eu toute la saison, et c’est presque devenu l’un des opposés.

«Assez fou, assez incroyable, c’est incroyable. C’est une longue course, je peux vous en assurer. Vous arrivez à mi-chemin et vous pensez: «Je dois tout recommencer maintenant», ce qui est mentalement difficile de garder cette concentration.

«Mais tout a payé, donc peu importe ce que vous ressentez, je suppose, tout dépend du résultat final et c’était un bon résultat.

Norris a subi la pression de Sergio Perez de Red Bull dans le dernier tiers de la course, le Mexicain armé de pneus plus frais.

Mais Norris savait que tant qu’il défendrait à des endroits clés, il n’y aurait aucun moyen de passer pour Perez.

“Pas idéal, je pense qu’il est sorti de la boîte pas si loin derrière moi, et sur un nouveau pneu alors j’ai pensé” oh putain, il va être sur moi dans quelques tours “”, a expliqué Norris.

«J’ai parcouru 25 tours pour défendre ma vie, mais nous avions toujours un rythme décent, même si c’était assez terrible sur le pneu dur, et il n’est venu qu’avec 15 tours à faire.

«Je poussais beaucoup juste pour me donner cette distance. Dès qu’il s’est rapproché, je suis devenu un peu nerveux, donc je poussais beaucoup pour garder cette distance, garder cet écart confortable.

“C’est Monaco, tant que je défends bien dans le virage 10, ou que je sors une bonne sortie sur neuf et dans le virage 1, alors c’est le travail fait.”

Norris n’a pas encore terminé en dessous de la P8 cette saison, et il a affirmé avec confiance qu’en ce moment, il faisait le meilleur travail jusqu’à présent de sa carrière en Formule 1.

Et avec deux podiums maintenant dans le sac pour 2021, Norris a déclaré que c’était une excellente performance de lui-même et de McLaren combinant parfaitement pour livrer les résultats.

«Je sens que je fais du bon travail, je peux être sûr de dire que je fais le meilleur travail que j’ai fait», a-t-il déclaré.

«Du vendredi déjà les préparatifs avant le week-end, se préparer plus que jamais et passer plus de temps dans l’usine, être prêt pour le week-end, préparé pour des scénarios comme celui-ci et des situations comme celle-ci.

«Une combinaison de moi faisant du bon travail et de l’équipe faisant du bon travail, et en mettant cela ensemble, nous obtenons les podiums.

