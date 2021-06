Lando Norris savoure la bataille «tendue» entre McLaren et Ferrari

Lando Norris dit qu’il apprécie le combat entre McLaren et Ferrari, ajoutant que leur bataille ne permet à aucune des deux parties d’être complaisantes un week-end.

Norris et son ancien coéquipier Carlos Sainz dans la Ferrari ont tous deux terminé sur le podium la dernière fois à Monaco, confirmant le rythme des deux équipes dans la lutte probable pour la P3 dans le championnat des constructeurs derrière Mercedes et Red Bull cette saison.

Charles Leclerc a pris une pole position de choc pour Ferrari sur sa piste à domicile, mais son accident ultérieur en qualifications l’a finalement exclu du départ de la course – ce qui, selon Norris, a permis à McLaren de limiter les dommages qui auraient pu être infligés à l’équipe dans leurs points. pointage.

Sainz a récemment placé Norris dans son groupe de pilotes qui, selon lui, pourraient un jour se battre pour le championnat du monde, et le Britannique apprécie la lutte entre les deux équipes en ce moment.

“C’est tendu mais c’est bien”, a déclaré Norris à Formula1.com. « C’est bon pour nous en tant qu’équipe. Cela ne nous permet pas d’être complaisants ou quoi que ce soit du genre.

« Je pense que nous avons profité au maximum de Monaco, d’autant plus qu’ils sont premier et quatrième [on the grid], et au final j’aurais pu marquer plus de points qu’eux.

“C’était bien. Je pense que nous avons considérablement limité le coup parce que nous savions qu’ils seraient très rapides là-bas.

De retour dans les rues pic.twitter.com/lqb2tfZzW4 – Lando Norris (@LandoNorris) 1er juin 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Le pilote McLaren Norris a sans doute été le plus performant sur la grille jusqu’à présent en 2021, remportant deux podiums parmi quatre classements parmi les cinq premiers et se classant troisième du championnat des pilotes avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Avec les tracés de Monaco et de Bakou ayant des caractéristiques complètement différentes, le jeune Britannique est convaincu que son équipe pourra à nouveau se battre étroitement avec la Scuderia – et potentiellement finir devant eux sur un circuit qui repose sur la force à la fois de la vitesse de pointe. et équilibre à travers deux secteurs techniques.

“Je pense que nous pouvons être un peu plus confiants en venant ici [to Baku] que nous pouvons leur rendre la pareille et que nous pouvons être un peu plus forts », a ajouté Norris.

“C’est bien, c’est excitant et ça nous fait pousser fort, donc c’est très amusant.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !