Lando Norris se demande pourquoi les Ferrari sont encore sous-estimées

Lando Norris est perplexe à l’idée que les gens pensent toujours que Ferrari a une “voiture terrible” à leur disposition et “il faut s’attendre à plus” de la part de l’équipe.

Ferrari et McLaren sont engagés dans une bataille serrée pour la troisième place du championnat des constructeurs, la Scuderia ouvrant un écart étroit à ses rivaux les plus proches après le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Norris se retrouve derrière les deux pilotes Ferrari sur la grille de départ du Grand Prix de France et pense que l’évaluation générale du Cheval Cabré doit être relevée par rapport à McLaren.

Journée difficile avec P8, mais j’en veux plus demain. pic.twitter.com/kinq3mHysR – Lando Norris (@LandoNorris) 19 juin 2021

“Les deux derniers week-ends, ils ont été extrêmement rapides car ils ont une très bonne voiture”, a déclaré Norris.

“Beaucoup de gens les sous-estiment pour une raison quelconque et pensent toujours qu’ils ont une voiture horrible. Et [they] ne vous attendez pas à des choses, mais Ferrari a fait beaucoup d’améliorations depuis la saison dernière.

« C’est l’une des meilleures voitures dans certains types de virages, et elles sont extrêmement rapides. Il n’y a nulle part où ils sont particulièrement mauvais, ils sont corrects dans les lignes droites et toujours rapides dans les virages.

« Les gens devraient s’attendre à plus d’eux. Nous ne voulons pas entrer ce week-end en espérant avoir des kilomètres d’avance sur eux ou quoi que ce soit. Nous savons qu’ils sont très rapides.

À propos de son résultat en qualifications, Norris a ajouté : « Bien sûr, nous espérons être un peu plus proches que nous ne l’étions.

“Mais c’était plus que nous étions un peu plus lents que ce que nous espérions, et non pas qu’ils étaient beaucoup plus rapides que ce à quoi nous nous attendions.

“[It’s] pas une surprise de notre côté. Évidemment difficile parce que nous voulons être devant eux. Mais nous avons une bonne opportunité [on Sunday] pour essayer de récupérer quelques positions et obtenir des points.

« Cela a été une tendance. Je pense que Bakou et Monaco étaient attendus car ce sont les types de virages, à vitesse lente, où ils sont extrêmement compétitifs.

“Je suis sûr que nous pouvons le récupérer et nous aurons encore de meilleures performances à venir à l’avenir.”

