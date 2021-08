Lando Norris “se réconcilie” toujours avec un énorme soutien

Lando Norris espère suivre les traces de Lewis Hamilton en utilisant sa base de fans pour l’aider à faire une différence dans le monde.

Entré en Formule 1 en 2019, Norris s’est rapidement fait un nom en tant que favori des fans.

Le chauffeur ne faisait pas seulement partie de la nouvelle génération des médias sociaux, mais s’est également montré être un personnage affable avec un grand sens de l’humour, même si cela signifiait se moquer de lui-même.

Depuis ses débuts, cependant, il s’est également révélé être une star du futur, remportant des podiums pour McLaren en 2020 et encore cette saison lorsqu’il occupe la troisième place du championnat des pilotes.

Tel est l’attrait de Norris auprès des fans que lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année, plus de ses marchandises ont été vendues que de tout autre pilote, même le champion du monde en titre Lewis Hamilton.

Sa popularité a surpris le jeune homme de 21 ans, qui dit qu’il « s’y attaque » toujours.

Mais, au fil du temps, il espère utiliser ses fans pour faire une différence dans le monde. Norris est un ardent défenseur de la santé mentale.

« Avez-vous déjà lutté contre quelque chose mentalement, mais l’avez-vous caché au monde en affichant un visage courageux ? Je sais que j’ai. Le #InternationalMensDay, @LandoNorris explique ouvertement pourquoi nous devrions parler beaucoup plus de notre santé mentale dans son blog pour @MindCharity. ?? – McLaren (@McLarenF1) 19 novembre 2020

Interrogé sur le soutien dont il a bénéficié lors du GP de Grande-Bretagne, il a déclaré à Motorsport.com : « C’est quelque chose que je suis encore en train de maîtriser.

“C’est quelque chose qui est toujours surprenant et incroyable à certains égards de penser, quoi qu’il en soit, il y a cinq ans, six ans, que je voulais être dans cette position et voir les tribunes avec mes casquettes et mes T-shirts, et le Drapeaux de quadrant et des choses comme ça.

« Vous ne pensez jamais que ce sera vous. Et je sais que c’est le cas, donc c’est un peu incroyable à certains égards, et je suis encore en train de m’y habituer.

“C’est toujours quelque chose que Lewis fait très bien parce qu’il y est depuis si longtemps et ainsi de suite. Il a utilisé ses fans, pas mal, mais les a utilisés pour apporter des changements et avoir un impact et des choses comme ça.

«C’est quelque chose que j’ai pu faire avec Quadrant, sur la santé mentale avec certaines choses que j’ai faites, ainsi que des œuvres caritatives que j’ai faites sur mes streams. J’ai donc pu utiliser mes fans et les guider et les utiliser pour avoir un impact sur les choses et, espérons-le, pour de meilleures raisons qu’autrement.

“C’est quelque chose que je dois savoir comment maximiser cela et comment tirer le meilleur parti de la position dans laquelle je me trouve. Donc pas seulement en tant que pilote et comment faire de mon mieux pour moi-même, mais comment faire le meilleur en dehors de la Formule 1 même, et utiliser mes abonnés et ma base de fans dans ces domaines également.

“Alors oui, c’est juste une sensation tellement cool. C’est un sentiment incroyable jusqu’à ce que vous veniez en quelque sorte le voir et en soyez témoin. C’est donc assez incroyable.

“J’espère qu’il continuera à grandir et à grossir et je verrai ce que je peux en apprendre, et j’essaierai de l’utiliser pour avoir des impacts encore plus importants comme le fait Lewis.”