Lando Norris se sentait prêt à gagner avant même le Grand Prix de Russie

Même s’il a frôlé la victoire à Sotchi, Lando Norris dit qu’il s’est senti prêt à monter sur la plus haute marche du podium toute l’année.

Le pilote McLaren a impressionné toute la saison par ses performances, mais s’est vu refuser une première victoire dans des conditions changeantes à Sotchi, choisissant de rester sur des pneus secs avant de chuter à la 7e place alors que la pluie empirait et qu’il avait du mal à se déplacer.

En termes de position, il a été le plus proche de la victoire à Monza en terminant deuxième derrière son coéquipier Daniel Ricciardo, mais il reste déterminé à briser bientôt son propre canard de la victoire.

Maintenant qu’il est en position de victoire en Formule 1, avec Lewis Hamilton faisant pression derrière lui pendant une partie importante de la course, Norris a déclaré qu’il était maintenant dans un endroit où il savait qu’il était prêt à être tout au long de la saison – bien que s’arrêtant avant de prédire un défi pour le titre l’année prochaine.

« Je ne pense pas que la Russie m’a fait penser soudainement que je suis capable de gagner une course », a déclaré Norris à Formula1.com. « Je me sentais déjà capable plus tôt dans la saison, presque toute l’année.

« C’est difficile de savoir jusqu’à ce que vous soyez dans cette position, d’avoir vraiment ce sentiment de ce que c’est que de mener une course, la pression, la prise de décision, c’est toujours différent si vous menez si vous êtes deuxième, troisième ou quatrième ou peu importe.

« Je pense toujours dans le temps si j’ai fait du bon travail ou non, ou j’ai l’impression de savoir si j’ai fait du bon travail ou non, et certainement beaucoup plus tout au long de cette saison, même si c’est FP1 ou FP2, mais plus important encore les qualifications et la course, je sens que je peux en sortir et être satisfait du travail que j’ai fait.

« Et maintenant, ce n’est pas seulement que j’ai une bonne course ou une bonne qualification, c’est que j’ai un bon week-end, puis beaucoup plus aussi. »

Norris a connu l’une des saisons les plus remarquables de tous les pilotes sur la grille jusqu’à présent cette année, étant monté quatre fois sur le podium et tenant toujours la 4e place du classement des pilotes devant le Red Bull de Sergio Perez.

Alors qu’il n’a pas encore remporté cette première victoire, le pilote McLaren sent en lui que son expérience en Russie ne fera que lui être bénéfique plus tard.

« Je suis content du travail que je fais, mais je sais qu’il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, beaucoup d’autres situations qui se présentent et qui seront nouvelles pour moi, comme à Sotchi, c’était encore une situation nouvelle pour moi , » il a dit.

« Donc, vivre ce genre de choses ne fera que m’aider pour l’avenir. »