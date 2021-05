Lando Norris s’est “ débarrassé ” des médias sociaux: “ Ça craint ”

Le pilote de McLaren, Lando Norris, a déclaré qu’il s’était «débarrassé» des médias sociaux – mais qu’il avait toujours «un serviteur» pour mettre à jour ses plates-formes pour lui.

Norris a aidé à attirer un public plus jeune en Formule 1 depuis son arrivée sur la grille en 2019 et cela a été aidé par ses comptes de médias sociaux qui ont amassé un énorme succès au fil des ans.

Il compte plus d’un million d’abonnés sur Twitter, plus de trois millions sur Instagram et plus de 350 000 ont «aimé» sa page Facebook. Mais, alors que Norris était un utilisateur très actif des médias sociaux, ce n’est plus le cas maintenant.

«J’apprécie toujours ce que je fais, j’ai toujours de bons rires et du bon temps avec mon équipe», a déclaré Norris lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec Channel 4 s’il ne plaisantait pas autant qu’avant.

«Mais il y a aussi une grande concentration sur le travail lui-même.

«Je suis toujours ce gars-là, c’est plus montrer l’autre côté, je travaille dur, je consacre beaucoup de temps et d’efforts et j’ai les résultats que j’ai obtenus cette saison jusqu’à présent.

«C’est pourquoi je me suis débarrassé des réseaux sociaux.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était complètement débarrassé des médias sociaux, Norris a répondu: «Eh bien, je suis toujours dessus, mais je ne le regarde jamais.

«Mon profil est dessus, mais j’ai un serviteur, un gars qui travaille pour moi et tape à l’écart en faisant semblant d’être moi.

“Mais je suis loin de tout ça, ça craint.”

Norris a également parlé de ses sentiments après avoir accepté une nouvelle prolongation de contrat de plusieurs années avec McLaren, réfléchissant au «voyage cool» que le duo avait fait pour les ramener vers l’avant de la grille.

Il a déclaré: «Je suis super heureux, fier, j’aime continuer avec McLaren et c’est agréable de voir qu’ils ont confiance et qu’ils me soutiennent davantage.

«Ce fut un voyage cool si loin de là où nous étions il y a quatre ans, j’ai vécu tout ce voyage avec l’équipe.

«Vers le bas presque, voir l’équipe dans cette position là où nous en sommes maintenant, tous les sourires sur les visages des gens, beaucoup plus de motivation dans l’équipe, une équipe beaucoup plus heureuse, plus déterminée. Je veux continuer ça.

«J’espère que lorsque nous pourrons atteindre le sommet et atteindre cet objectif final, être ces quelques positions plus élevées, courir avec Mercedes et Red Bull et viser ces victoires, je pense que cela le rendra encore plus doux et encore plus spécial.»

