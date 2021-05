Lando Norris signe une prolongation “ pluriannuelle ” du contrat McLaren

McLaren a annoncé que Lando Norris avait signé une prolongation de contrat «pluriannuelle» avec l’équipe, confirmant ainsi leur alignement pour 2022.

Le jeune Britannique a connu un début de saison rapide dans le MCL35M, marquant un podium au Grand Prix d’Émilie-Romagne et occupant la 4e place du championnat des pilotes après quatre courses. Il a également récemment déclaré qu’il pensait qu’il serait en mesure de se rapprocher de Lewis Hamilton et Max Verstappen, s’il était dans la même machine.

Le nouveau contrat de Norris signifie que lui et Daniel Ricciardo sont désormais confirmés comme étant les pilotes de McLaren pour au moins la saison 2022, l’équipe faisant à nouveau des progrès vers l’avant du peloton.

Zak Brown a déclaré dans un communiqué de McLaren: «Je suis ravi de la prolongation de notre accord avec Lando pour 2022 et au-delà. Il a joué un rôle déterminant dans notre retour de forme ici chez McLaren et nous sommes fiers de la croissance dont il a fait preuve depuis qu’il a commencé avec nous en 2017.

«Lando est l’un des talents les plus brillants de la grille de Formule 1 et nous avons hâte de le voir continuer à se développer de force en force sur et hors piste.»

Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, a confirmé que retenir Norris était un choix facile pour l’équipe: «Notre décision de confirmer l’avenir à long terme de Lando chez McLaren a été très simple.

«Lando nous a impressionnés depuis sa première année avec ses performances, et son évolution en tant que pilote depuis lors est évidente. Il fait partie intégrante de notre plan de récupération de la performance et son record jusqu’à présent, en obtenant deux podiums avec l’équipe au cours de la dernière année, a montré qu’il était un formidable concurrent sur la piste.

«Comme lui, nous avons de fortes ambitions pour notre avenir ensemble et je suis heureux que nous continuions ce voyage dans le prochain chapitre pour Lando et l’équipe. Chez Lando et Daniel, nous avons une équipe de pilotes extrêmement talentueuse et passionnante, et cette annonce est un signal fort d’engagement pour le prochain chapitre de McLaren à partir de 2022. »

Tellement excité de vous dire que je reste avec McLaren. Mon objectif est de gagner des courses et des championnats du monde et au cours des trois dernières années, McLaren m’a montré qu’elle était capable de construire une voiture pour moi pour le faire. Continuons ce que nous avons commencé @ McLarenF1 🤛 pic.twitter.com/SjGhrfzX73 – Lando Norris (@LandoNorris) 19 mai 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

«Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé ma relation avec McLaren à partir de 2022», a ajouté Norris. «Ayant fait partie de l’équipe pendant près de cinq ans, je me sens vraiment membre de la famille ici et je ne pouvais pas imaginer entamer la prochaine phase de ma carrière ailleurs. McLaren a été un énorme soutien depuis mes jours dans les séries juniors et j’ai vraiment aimé apprendre et me développer en tant que pilote depuis.

«Mon engagement envers McLaren est clair: mon objectif est de gagner des courses et de devenir champion du monde de Formule 1 et je veux le faire avec cette équipe. Depuis notre arrivée en 2017, notre progression a été cohérente et nous avons ensemble des ambitions claires pour l’avenir.

«Je tiens à remercier Zak et Andreas pour la confiance qu’ils ont manifestée en moi depuis le début, et à toute l’équipe de m’avoir donné un environnement aussi solide pour continuer ma carrière. Nous avons déjà vécu des moments incroyables. ensemble que je n’oublierai jamais – deux podiums et une troisième place au championnat – et avec Daniel et le reste de l’équipe, je suis impatient de pousser pour encore plus de succès dans les années à venir.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!