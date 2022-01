Lando Norris soutient Ferrari pour des podiums et des victoires en 2022

Lando Norris a suggéré à Ferrari d’ajouter non seulement à sa colonne de podiums en 2022, mais également à son total de victoires compte tenu de la force de son groupe motopropulseur en particulier.

Norris est devenu très habitué à voir la Scuderia rouge au cours de la saison 2021 alors que McLaren et Ferrari se battaient pour le meilleur de la place de repos derrière les équipes en fuite de Mercedes et Red Bull.

Le pilote britannique était pris en sandwich entre les deux pilotes Ferrari dans le Championnat du monde des pilotes, terminant P6 et à seulement 4,5 points de son ancien coéquipier Carlos Sainz en P5.

L’écart entre Ferrari en P3 et McLaren en P4 était cependant plus important, 48,5 points séparant deux des grands noms de la Formule 1.

Alors que Ferrari améliore considérablement sa lamentable performance de 2020 avec l’aide de deux pilotes très forts à Sainz et Charles Leclerc, Norris pense que la trajectoire ascendante de Ferrari ne s’arrêtera pas là.

Il ne s’attend pas seulement à ce qu’ils récoltent plus de podiums en 2022, mais pense qu’ils sont prêts pour leur première victoire en course depuis que Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix de Singapour 2019.

« Les progrès qu’ils ont réalisés dans la dernière partie de la saison n’ont rien à voir avec la voiture », a déclaré Norris, cité par Marca.

« Ils n’ont fait qu’améliorer leurs unités de puissance. Je ne pense pas qu’ils aient jamais eu une voiture terrible.

« Même au cours des dernières années, je ne pense pas qu’ils aient eu une voiture terrible. Il leur manquait juste du côté du moteur.

Norris a poursuivi : « Quand le groupe motopropulseur était bon, ils ont gagné des courses, donc je m’attends à ce qu’ils soient très compétitifs.

« Cette année, ils ont dit qu’ils n’avaient pas investi dans le développement de la voiture et qu’ils étaient tous concentrés sur la saison prochaine.

« Ce sont Ferrari, je pense que l’équipe la plus titrée en F1, et ils le sont pour une raison. Je m’attends à ce qu’ils se battent pour des victoires et des podiums la saison prochaine. Si nous pouvions nous joindre à cela, ce serait fantastique.

Ferrari, quant à lui, reste prudemment optimiste quant à la prochaine saison 2022.