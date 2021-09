Lando Norris suggère d’introduire un pneu hypertendre pour les sprints

in

Lando Norris a suggéré d’introduire des pneus hypertendres extrêmes pour les qualifications de sprint afin de les rendre plus excitantes.

Le premier essai du nouveau format a eu lieu au Grand Prix de Grande-Bretagne et a reçu une réaction généralement assez positive de la part des fans et des pilotes.

Monza a accueilli la deuxième édition de la course de sprint ce week-end et s’est avérée moins divertissante que la première, avec des dépassements et des courses de roue à roue difficiles à trouver au cours des 18 tours.

Norris pense que le problème est que les conducteurs n’ont pas à se soucier de la gestion de leurs pneus et ne perdent pas de rythme en raison de la dégradation.

Compte tenu de cela, il pense qu’apporter un composé plus doux pourrait améliorer les choses.

“C’est délicat”, a-t-il déclaré à Sky F1 lorsqu’on lui a demandé s’il aimait les qualifications de sprint.

« Parce que vous poussez tout le chemin, et même sur le pneu le plus tendre, il n’y a pas vraiment grand-chose [degradation], il ne se passe pas grand chose.

“Et quand nous verrons beaucoup de courses demain, ce sera quand les pneus vont exploser et, vous savez, des stratégies différentes plutôt que de simplement courir.

“Donc, si nous avons juste un hypersoft extrême pour la course de sprint et que les gens doivent gérer un peu plus, peut-être que vous verrez quelque chose.”

Bien qu’il ne l’ait peut-être pas beaucoup apprécié, ce fut une session largement réussie pour Norris avec le McLaren l’homme obtient et reste devant Lewis Hamilton pour terminer P4 et gagner le départ P3 pour la course.

Il admet que le format est non seulement meilleur que le FP3 pour les fans, mais qu’il profite également aux équipes du milieu de terrain car elles peuvent se permettre de prendre plus de risques que les leaders.

“Bien sûr, du point de vue du spectateur, c’est bien mieux”, a-t-il ajouté.

«C’est pour les fans, c’est pour vous les gars, c’est pour tout le monde qui regarde. Je pense qu’il y a beaucoup de choses positives à ce sujet.

« Et je pense que cela nous prépare bien pour demain. Vous avez besoin de ce risque contre récompense. Nous pouvons prendre des risques et d’autres personnes doivent être un peu plus prudentes comme Mercedes et Red Bull, donc nous pouvons en profiter. »

Un inconvénient de sa journée était qu’il a été battu par son coéquipier Daniel Ricciardo, qui a terminé juste devant en P3 après l’avoir dépassé au départ.

Le Britannique est cependant heureux d’avoir l’Australien en tête avec lui pour la course.

« C’est bon, dit-il.

« Ce week-end, depuis le début, il a été très bon et très compétitif donc je pense que nous nous sommes beaucoup poussés et il a un point pour l’équipe aujourd’hui donc je pense que c’est bénéfique.

“Nous commençons dans une bonne position demain et je suppose que du point de vue d’un constructeur, c’est plus facile pour moi de savoir qu’il est là parce que ce n’est pas seulement que nous avons deux voitures là-haut, nous pouvons l’utiliser stratégiquement pour retenir d’autres personnes ou attaquer d’autres personnes et ainsi de suite.

“Donc c’est bien pour lui et il le méritait aussi aujourd’hui, il a bien piloté ce week-end.”