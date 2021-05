Lando Norris veut un rôle de chef d’équipe avec McLaren

Engageant son avenir pour McLaren avec un nouvel accord pluriannuel, Lando Norris veut être le gars «qui peut diriger l’équipe».

McLaren a annoncé mercredi que le pilote britannique avait signé un nouveau contrat, un contrat qui le maintiendra dans l’équipe de Woking dans un avenir prévisible.

Confirmant qu’il s’agit d’un accord «pluriannuel», Norris sera pilote McLaren jusqu’à au moins la fin du championnat 2023.

Pendant ce temps, le joueur de 21 ans dit qu’il veut être celui qui dirige l’équipe, aidant McLaren à retrouver sa forme passée de vainqueur du championnat.

«Je veux être ce genre de gars qui peut diriger l’équipe, qui est là depuis de nombreuses années, qui les a aidés à traverser les mauvais moments et les a aidés à réussir les bons moments», a-t-il déclaré.

«Et c’est pourquoi je suis toujours là, c’est pourquoi j’ai signé pour encore quelques années, parce que je veux occuper ce poste.

«Même cette année, j’ai déjà fait un pas en avant à ce poste. Je me sens comme un pilote différent et amélioré au cours des deux dernières saisons, prenant plus de responsabilités et dirigeant l’équipe de plus de manières.

«C’est donc définitivement quelque chose que j’aime, quelque chose que je veux pouvoir faire dans le futur.»

Norris est actuellement le meilleur pilote de McLaren au classement, quatrième du championnat des pilotes avec 41 points. Daniel Ricciardo est P7 avec 24 points.

Norris n’a jamais couru en Formule 1 qu’avec McLaren, rejoignant l’équipe en 2018 en tant que pilote d’essai avant d’être promu la saison suivante.

Il dit que la loyauté est une «grande partie» des raisons pour lesquelles il a signé de nouveau avec l’équipe de Woking.

«Et,» a-t-il poursuivi, «même si je veux gagner des courses et gagner des championnats, etc., l’autre chose qui est tout aussi importante pour moi est de m’assurer que j’apprécie où je suis.

«S’entendre avec les gens et avoir ces amitiés et ces relations avec les gens, tous mes mécaniciens, mes ingénieurs, tout le monde de retour à l’usine, tout fonctionne si bien en ce moment et j’adore ça, parce que c’est si facile pour moi, juste avec le des gens que je connais, et je dois voyager deux minutes pour me rendre à l’usine et des choses comme ça.

«C’est juste le genre de choses que j’aime.

«Donc, tout autant que gagner et réussir signifie pour moi, le plaisir et le fait de s’amuser, de profiter de ma vie, est tout aussi important… et je suppose que l’objectif est d’écrire une histoire ensemble et d’avoir une histoire ensemble.»

