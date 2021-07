Lando Norris veut une journée de piste dans le MP4/5B de Senna

Lando Norris espère obtenir la permission du patron Zak Brown pour conduire l’emblématique MP4/5B d’Ayrton Senna sur une piste de course.

Senna a remporté son deuxième championnat du monde dans le McLaren voiture en 1990, l’emportant dans une bataille serrée avec Alain Prost, et Norris a eu la chance de la conduire à Goodwood, en faisant la célèbre course de côte.

Après l’avoir fait, il dit qu’il veut tenter sa chance pour l’emmener sur une piste de course et l’y mettre à l’épreuve.

“C’est complètement différent, pas de halo et de vieille école. Cela semble et semble incroyable », a-t-il déclaré selon GPFans.

« J’adorerais faire ça sur une piste de course un jour si Zak me le permet, c’est le but. C’est cool d’être de retour et de revoir tous les fans et d’être de retour à Goodwood. »

Il a admis qu’il s’était beaucoup retenu lors de sa première fois dans la voiture après s’être senti plus nerveux que lors d’une course standard.

“Oui, je ne suis pas sorti de la deuxième vitesse, j’avais un peu peur”, a ajouté le Britannique.

« C’est cool, j’ai un peu accéléré et j’ai baissé les gaz, mais je deviens vraiment nerveux au volant de voitures comme celle-ci, plus nerveux que dans une course normale. C’était juste un privilège.

« Respect aux gars qui ont conduit cela à l’époque. C’est une voiture assez flippante. J’ai vraiment aimé la conduire.

La saison 2021 se déroule à merveille pour Norris, avec jusqu’à présent trois podiums et une quatrième place au championnat des pilotes, loin devant le reste du milieu de terrain.

Il ne s’attend pas à ce que les choses s’améliorent beaucoup avant la fin de l’année, estimant qu’avec l’attention portée à 2022 et les nouvelles réglementations, aucune mise à niveau majeure ne sera introduite par McLaren.

“Quelques petits morceaux, rien qui va changer le monde”, a-t-il déclaré.

« Nous avons bien progressé comme nous l’avons vu, en particulier le week-end dernier en Autriche a été l’un des meilleurs de l’année. Répéter cela ne va pas être facile.

« Nous essayons de poursuivre notre développement et nos progrès, mais notre objectif est maintenant de passer à l’année prochaine. »

