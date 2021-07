Lando Norris vise à battre une qualification Red Bull ou Mercedes

Avant la deuxième course consécutive en Autriche, l’objectif principal de Lando Norris est de battre à nouveau une Red Bull ou une Mercedes en qualifications.

La dernière fois au Grand Prix de Styrie, le McLaren pilote a connu un excellent samedi, allant plus vite que Sergio Perez pour démarrer en P3 en raison de la pénalité de grille de Valtteri Bottas.

Compte tenu de la machinerie supérieure dont disposait le Mexicain, on pensait que c’était un mauvais tour de sa part et qu’il était peu probable que la même chose se reproduise.

Néanmoins, Norris a l’intention de devancer à nouveau l’une des quatre meilleures voitures.

« La principale chose que j’attends avec impatience, ce sont les qualifications », a-t-il déclaré dans le paddock.

« Essayer de faire un peu mieux que la dernière fois, tu sais ? C’est une belle réussite si nous pouvons être devant l’un des Red Bull ou devant une Mercedes, c’est la meilleure chose que nous puissions essayer de faire.

« C’est le but. La course est un peu plus difficile parce que vous êtes un peu coincé avec ce que vous avez, vous ne pouvez pas en donner un peu plus, et être à 25 secondes derrière P3 et P4 est trop d’écart juste pour trouver le rythme d’un week-end à l’autre.

Entraînement bien exécuté, @LandoNorris. 👏 🔟 plus de points, une bonne dynamique et cela nous maintient 3e au classement du championnat des constructeurs.#StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/DJR23Xd2Ty – McLaren (@McLarenF1) 27 juin 2021

Bien qu’il n’ait pas pu affronter les meilleures équipes le jour de la course, les choses se sont quand même bien passées pour Norris puisqu’il a terminé cinquième et n’a pas été confronté à un véritable défi de la part de quelqu’un d’autre au milieu de terrain.

Avec des composés de pneus différents et une Ferrari qui semble solide, il ne s’attend pas à la même chose.

“Je ne suis pas sûr que ce sera aussi facile, aussi direct”, a-t-il ajouté.

« Les deux Ferrari sont extrêmement rapides et j’ai l’impression que si elles se qualifient un peu mieux, elles peuvent être beaucoup plus menaçantes.

« Je ne sais pas comment ces pneus vont être. Je ne sais pas s’ils vont nous aider davantage ou rendre notre voiture plus difficile à conduire, plus facile à conduire ou quoi.

« Si vous arrivez à la course et que vous démarrez sur la C5, vous allez devoir faire beaucoup de gestion et la voiture sera probablement assez délicate à conduire.

“On verra. Je pense qu’il y a encore de bonnes opportunités pour nous de marquer de bons points mais je ne pense pas que ce sera aussi facile que le week-end dernier.

