Lando Norris vise Max aux qualifications du sprint de Monza

Lando Norris vise à battre Max Verstappen au sprint lors des qualifications pour le Grand Prix d’Italie, et imagine ses chances de le faire.

McLaren a semblé fort tout au long des qualifications à Monza; si fort en fait qu’à l’approche de la Q3, il semblait qu’ils avaient de bonnes chances de devancer les deux Red Bull.

Ils n’ont finalement pas pu, Norris et Ricciardo prenant les 4e et 5e places, devant Sergio Perez mais juste derrière Verstappen.

Dans la perspective des qualifications pour le sprint, l’objectif de Norris est de devancer le Néerlandais, et avec des charges de carburant inférieures à celles d’une course normale, il est optimiste qu’il a une chance.

“Je ne dis pas que nous combattrons la Mercedes, mais nous avons une chance de piloter la Red Bull”, a déclaré le Britannique.

« Nous sommes en avance sur [Sergio] Perez, et je suis très proche de Max, donc avec moins de carburant, nous avons un peu plus de chances.

« Mais la Red Bull est toujours la voiture la plus rapide. Plus maniable, plus apte à la course lorsque vous avez un niveau élevé de carburant, la dégradation des pneus, etc.

“Je peux être positif et attendre demain avec impatience, je vais toujours y aller et essayer de dépasser, mais je dois choisir mes batailles judicieusement.”

L’écart entre les deux jeunes pilotes en Q3 n’était que de 0,023 seconde, Ricciardo n’étant qu’à 0,004 seconde de son coéquipier.

En repensant à son dernier tour, Norris pense qu’il aurait pu aller plus vite et prendre la troisième place sans une erreur, mais il est toujours largement satisfait du résultat final.

“Je l’avais en Q1 et Q2, et il y avait quelques endroits où je pouvais faire des améliorations, ce que j’ai fait”, a-t-il ajouté.

« Mais dans mon dernier tour, j’ai commis la plus grosse erreur et j’ai raté le sommet de la deuxième chicane, donc j’ai perdu un dixième. Et ça m’aurait mis P3, donc je ne suis pas mécontent, je suis toujours content.

McLaren imaginera ses chances de marquer un podium en Italie avec Valtteri Bottas assuré de commencer la course du dimanche en fond de grille en raison d’un changement de moteur.