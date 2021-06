Lando Norris voit les différences entre Carlos Sainz et Daniel Ricciardo

Lando Norris remarque des différences entre Carlos Sainz et Daniel Ricciardo – et dit que c’est une bonne chose pour sa courbe d’apprentissage.

Norris avait Sainz comme coéquipier pour ses deux premières saisons en Formule 1 alors que les deux roulaient côte à côte à McLaren.

Cela a changé cette année, l’Espagnol se dirigeant vers Ferrari à la place de Sebastian Vettel et Ricciardo prenant sa place avec l’équipe britannique.

Étant donné qu’il est plus jeune que les deux, Norris dit qu’il a essayé d’apprendre de chacun d’eux et qu’ils lui enseignent des choses différentes.

« Mes deux premières saisons en Formule 1, j’ai beaucoup appris de Carlos car il avait quatre ans d’expérience en Formule 1 à ce moment-là. Et maintenant, je suis dans ma troisième année, j’ai l’impression d’en être déjà presque à ce stade”, a-t-il déclaré. tempusmagazine.fr.

« Mais chaque conducteur a des caractéristiques différentes et sont des êtres humains différents. Ils pensent différemment, ils agissent différemment, ils abordent les choses différemment. Et bien sûr, ils conduisent différemment.

« Donc, apprendre comment Daniel fait toutes ces choses différentes par rapport à Carlos – comment il travaille, comment il parle à ses ingénieurs, pourquoi il est si bon dans ce qu’il fait – est un excellent moyen d’acquérir de l’expérience.

« J’ai beaucoup appris de Carlos parce qu’il était avec moi pendant mes deux premières années alors qu’il y avait évidemment un rythme de progression beaucoup plus rapide.

« Mais les choses changent pour moi. J’entame ma troisième saison en me sentant déjà plus en confiance, mais ensuite, avoir un autre pilote en tant que coéquipier et apprendre plus de choses est plutôt cool. Et je vais continuer à apprendre de lui de plus en plus.

Norris a connu un excellent début de saison, étant le seul pilote à marquer des points à chaque course et à monter deux fois sur le podium.

Ses résultats l’ont placé en P4 du classement, mais il n’a identifié aucun objectif spécifique pour le reste de la campagne à cet égard.

Au lieu de cela, il veut juste continuer à faire ce qu’il fait et attribue le succès à la confiance.

“Je préfère prendre une course à la fois et essayer de faire de mon mieux à chaque course, plutôt que d’essayer de définir des attentes”, a-t-il ajouté.

« Mais je suis très heureux de la façon dont la saison s’est déroulée jusqu’à présent. Je pense donc que mon objectif peut être simplement de continuer comme je le faisais. Pour le moment, je suis très heureux et nous avons marqué beaucoup de points, en plus j’ai marqué des points réguliers à chaque course et je suis le seul pilote à le faire cette année, ce qui est plutôt cool.

« Beaucoup de choses ont changé par rapport à la première année. L’une des choses les plus importantes qui a changé, c’est juste ma confiance et mon niveau d’expérience. Vous arrivez en Formule 1 en ayant à apprendre tellement de choses et en conséquence, vous vous surchargez parfois.

« Je suis revenu pour ma deuxième année et maintenant pour ma troisième année, et à chaque fois je gagne en confiance. J’ai acquis suffisamment de connaissances pour qu’avant le début du week-end, je sois sur le simulateur pour préparer les choses. Je sais exactement à quoi je veux me préparer à chaque fois, sur quoi me concentrer et comment corriger les problèmes dont j’ai souffert dans le passé.

“Cela m’aide à croire que je peux sortir et faire du bon travail chaque week-end tout en l’appréciant.”

