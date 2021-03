Lando Norris voulait un autre cadeau de podium de Mercedes

Lando Norris a admis qu’il avait secrètement espéré pendant le Grand Prix de Bahreïn que Mercedes pourrait lui offrir un autre podium d’ouverture de la saison.

En 2020, le pilote britannique a remporté son seul résultat parmi les trois premiers en F1 à ce jour, prenant la troisième position en Autriche après que Lewis Hamilton a encouru une pénalité de cinq secondes pour une collision avec Alex Albon.

Le lever de rideau de Bahreïn en 2021 a été dominé par le trio régulier du podium de l’année dernière composé de Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas – mais Norris espérait qu’à un moment donné, il pourrait organiser la fête.

Le pilote McLaren, qui a terminé quatrième, savait que Bottas rencontrait des difficultés à un arrêt au stand lorsque son pneu avant droit s’est coincé – et il a pensé que cela pourrait lui ouvrir la porte.

«J’espérais que c’était lui hors de la course, pour être honnête», a déclaré Norris, avant de prendre rapidement une position plus magnanime.

«Je ne souhaite cela à personne, évidemment. J’ai pensé pendant une minute que quelque chose pouvait en découler – l’année dernière a commencé à revenir un peu en arrière, mais très heureux avec P4.

«Je pense que nous avions un bon rythme, la voiture était belle et je maintenais un bon écart. C’est un bon début de saison.

«Mercedes et Red Bull se sont beaucoup tirés mais j’ai dépassé la Ferrari [Charles Leclerc] proprement sur la bonne voie au rythme pur. Nous avons du travail à faire, mais pour une première course, je pense que nous pouvons être très heureux avec aujourd’hui.

🎥 Un message de @LandoNorris suite à son arrivée P4 au #BahrainGP. pic.twitter.com/qsSZEDDeTR – McLaren (@ McLarenF1) 28 mars 2021

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Le coéquipier de Norris, Daniel Ricciardo, a terminé septième à ses débuts avec McLaren et estime qu’il a «beaucoup à travailler» avant de se sentir pleinement à l’aise avec la voiture.

« Je pense que le week-end dans son ensemble, assez satisfait », a déclaré l’Australien à Sky F1. «Dans la course, j’ai eu du mal avec le rythme, je ne dirais pas que c’était une course solide, mais beaucoup de choses sur lesquelles travailler et apprendre. Certainement pas découragé mais encore du travail à faire.

«Au fur et à mesure que la course avançait, j’avais l’impression que je tombais en arrière et que j’avais du mal à pousser les pneus.

«Il y a quelques améliorations que je peux faire avec la voiture et trouver ce que je recherche dans les réglages. J’ai beaucoup de devoirs à faire pour continuer à m’améliorer. J’ai pris beaucoup de notes tout au long de la course pour savoir où la voiture me retenait. Je pense que la septième est une mauvaise course, appelez ça comme ça.

Cependant, Ricciardo pense pouvoir progresser plus rapidement qu’avec Renault, qu’il a rejoint en 2019.

«Cela ressemble à un territoire très familier d’il y a deux ans, mais même dans ce cas, je me sentais encore assez dégonflé après la deuxième course», a-t-il ajouté.

«Je sentais que j’avais encore beaucoup à apprendre avec la nouvelle voiture chez Renault. Ici, je ne me sens pas aussi hors de propos et je pense que ce processus sera plus rapide.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!