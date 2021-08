Lando Norris : Vous obtiendrez toujours la vérité de Brown, Seidl

Lando Norris estime qu’il n’est pas un pilote qui a besoin d’encouragements constants, mais il dit que savoir que Zak Brown et Andreas Seidl le soutiennent est « extrêmement important ».

Norris a fait équipe pour la première fois avec le chef de McLaren Brown en 2018, assumant le rôle de pilote d’essai officiel de l’équipe.

Un an plus tard, bien qu’il soit encore adolescent, il a été promu à un siège de course à temps plein, ses résultats montrant rapidement pourquoi McLaren et le nouveau patron de l’équipe Seidl lui avaient fait confiance.

La Formule 1 a été une courbe d’apprentissage difficile pour le Britannique, à la fois en termes de course et de force mentale avec Norris ouvert sur ses problèmes de santé mentale.

Le joueur de 21 ans, qui détient la troisième place du championnat des pilotes, a révélé que le fait d’avoir Brown et Seidl dans son coin l’avait aidé.

“Je pense que cela a été extrêmement important”, a-t-il déclaré à Motorsport.com. « Les faire vous soutenir dans les moments difficiles et vous critiquer lorsque vous avez besoin d’être critiqué.

« Il ne s’agit pas seulement d’essayer de vous faire sentir bien, mais de vous dire la vérité et de vous dire : ‘Tu dois juste être meilleur dans ce domaine, et tu dois être meilleur dans ce domaine’.

«Mais ils veulent juste vous aider aussi, ce n’est pas comme si tout ce que vous aviez à faire était de les impressionner. Ils veulent également vous aider à faire un meilleur travail et à vous maximiser.

« Et cela m’a définitivement aidé à progresser plus vite, à devenir un meilleur pilote. Je ressens toujours de la pression de leur part, donc ce n’est pas comme si c’était facile et que nous étions les meilleurs amis ou quoi que ce soit et je peux tout m’en sortir.

Il a ajouté : « Ce sont toujours mes patrons et je ne veux pas faire d’erreurs ; Je ne veux pas les faire mal paraître. Et j’ai toujours un travail à la fin de la journée où je dois me produire et sortir et faire du très bon travail.

«C’est aussi dans les moments plus difficiles ou les moments où vous luttez, ou les moments où vous avez besoin de vous défoncer le cul pour faire un meilleur travail dans n’importe quel domaine, qu’ils vous donnent cela. Et je pense que c’est une très bonne combinaison de ce genre de choses sur lesquelles ils sont capables d’aider.

Obtenez le look Lando Norris avec la boutique officielle de Formule 1

Le Britannique estime que s’il n’est pas le type de pilote qui a besoin d’encouragements constants, il n’est pas non plus de ceux qui veulent toujours faire cavalier seul.

“Évidemment, tous les pilotes sont différents et certaines personnes n’ont pas l’impression de vouloir de l’aide, elles ont l’impression qu’elles peuvent le faire seules”, a-t-il ajouté.

“Et puis vous obtenez des pilotes qui ont besoin de beaucoup de soutien, et ils ont besoin de toute la confiance de chaque personne possible autour d’eux.

« Je dirais que je suis un peu au milieu, j’aime faire beaucoup de choses seul. Et étant un type très négatif, j’essaie de beaucoup travailler sur moi-même.

“J’ai l’impression que je peux faire beaucoup de choses en me complimentant et en étant négatif sur moi-même, et je peux apprendre beaucoup en faisant cela.”