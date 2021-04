Landon Donovan parle du Bayern Munich, d’Alphonso Davies et de la veste qu’il ne rendrait pas

La légende de l’USMNT Landon Donovan s’est récemment assise pour une interview avec Sport Bild et a couvert un certain nombre de sujets – y compris son bref passage au Bayern Munich et le joueur qu’il aime regarder sur les géants allemands aujourd’hui.

Lorsqu’on lui a demandé si son déménagement en Bavière était une erreur, la légende de LA Galaxy a déclaré qu’il ne regrettait rien.

«Ce n’était pas facile, bien sûr, car j’aurais aimé jouer plus souvent. Le fait que (Jürgen) Klinsmann me voulait tellement était un grand honneur car il vit en Californie et me regardait souvent avec le Galaxy », a déclaré Donovan. «Jürgen voulait voir si je pouvais réussir au Bayern et voulait me donner l’opportunité de le faire. Il traversait une période difficile en tant qu’entraîneur à l’époque et a été critiqué. Bien sûr, cela lui a également rendu difficile de compter sur moi. Dans l’ensemble, mon séjour au Bayern a été une expérience formidable. Le simple fait de pouvoir travailler avec des joueurs de classe mondiale chaque jour a été formidable pour moi.

Landon Donovan a fait un bref passage au Bayern Munich, mais la Bavière a laissé une grande impression sur la légende de l’USMNT. Photo par Alexander Hassenstein / Bongarts / .

Lorsqu’on lui a demandé quel joueur avait eu un impact sur lui, Donovan a déclaré qu’il admirait l’éthique de travail de Franck Ribéry.

«Ce que Franck Ribéry a fait avec le ballon à l’entraînement seul – je n’avais jamais vu des compétences footballistiques aussi extraordinaires auparavant. Le regarder au travail m’a inspiré. Franck est aussi un gars fantastique », a déclaré Donovan. «Je souris toujours des blagues avec lesquelles lui et Poldi (Lukas Podolski, e) avaient l’habitude de divertir le vestiaire.»

Quant au joueur qu’il aime le plus regarder au Bayern Munich maintenant, Donovan a laissé un peu de parti pris nord-américain prendre le dessus.

«Alphonso Davies. J’ai aussi la citoyenneté canadienne, donc je suis particulièrement fier de lui. Davies est exceptionnel sur le plan athlétique, joue au ballon et est fort défensivement, mais crée également des occasions de marquer des buts et marque lui-même », a déclaré Donovan. «Il incarne tout ce que chaque manager recherche quand il veut un arrière latéral moderne. Davies peut devenir l’un des meilleurs arrières gauches du monde.

Enfin, Donovan a admis que la meilleure chose qu’il avait retirée du Bayern Munich n’était peut-être pas l’expérience – mais une belle veste chaude (peut-être celle de la photo principale).

« La meilleure chose que j’ai eue au Bayern était une longue veste d’hiver », a déclaré Donovan, qui est actuellement le manager du San Diego Loyal Soccer Club dans le championnat USL. «En tant que Californien habitué au temps chaud, je n’avais jamais porté une veste aussi épaisse auparavant. Peut-être que le Bayern voulait le récupérer, mais je l’ai gardé (rires). De nos jours, quand je suis dans un endroit froid, je mets toujours la veste.

(Pour l’interview complète – en allemand – cliquez ici.)