Landon Kenneth Copeland interrompt les audiences sur les émeutes au Capitole ⋆ .

Un homme présumé avoir pris part à l’attaque du 6 janvier contre le complexe du Capitole américain a été condamné jeudi à une évaluation de ses compétences mentales par un juge fédéral après une série de crises de plus en plus bizarres et scandaleuses au tribunal qui sont devenues incontrôlables – avec une référence à l’ancien président Donald Trump s’ajoutant au chaos.

“Vous ne pouvez pas m’avoir si vous me voulez,” Landon Kenneth Copeland a crié lors d’une audience numérique. «Tu ne peux pas me tuer si tu le veux.»

Copeland, 33 ans, a été arrêté le 29 avril par des agents fédéraux. Le résident de l’Utah a été accusé de nombreux crimes liés aux événements du putsch avorté pro-Trump – y compris l’attaque de la police et l’entrave aux forces de l’ordre pendant un désordre civil.

“Copeland et d’autres personnes avaient attrapé une clôture métallique servant de barricade, et essayaient de retirer la barricade des agents des forces de l’ordre”, ont allégué les procureurs fédéraux dans une plainte pénale fin avril. «Sur la base de leurs uniformes, ces agents semblaient appartenir à la police du Capitole des États-Unis et au département de la police métropolitaine. Un ou plusieurs officiers ont déployé un spray OC contre les membres de la foule, y compris Copeland. En réponse, Copeland a poussé ou jeté la clôture en direction de plusieurs agents des forces de l’ordre. »

Au cours d’une série d’audiences numériques pour divers accusés d’émeute dans la capitale, Copeland a crié et interrompu à plusieurs reprises les procédures judiciaires.

«Je suis dans ma voiture», a crié Copeland bien avant le début des audiences, selon Inner City Press. “Je n’ai rien à cacher!”

Les discussions sur la question de savoir si la ligne pouvait être coupée rapidement ne sont allées nulle part tandis que l’accusé a accéléré ses explosions à un rythme soutenu.

!!! Oh mon Dieu. Copeland a juste crié «Je m’oppose» à l’audience d’un * autre * accusé lorsqu’un avocat de la défense a critiqué Donald Trump. Le tribunal a ensuite fait taire son téléphone https://t.co/RNI2NLYXPv – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 6 mai 2021

«Est-ce que cela est négociable?» Copeland a crié au juge de magistrat américain Robin M. Meriweather, selon NBC News Scott MacFarlane. «J’étais un homme libre avant. . . jusqu’à ce que tu m’as enfermé.

Mais ce n’était que le début.

Quand un avocat de la défense pour un autre émeutier présumé Anthony Antonio a déclaré que son client avait «Fox-itus» et «Fox-mania» après avoir regardé Fox News pendant des mois en lock-out alors qu’il était récemment au chômage – et qu’il a commencé à croire que la programmation diffusée par Fox News et Trump – Copeland a été très offensé et a laissé tout le monde les participants le savent.

L’avocat de l’accusé de Capitol Anthony Antonio a déclaré que son client avait «Foxitus» et «Foxmania» après avoir regardé six mois de Fox News et a commencé à «croire ce qui lui était donné» par Fox News et le président. pic.twitter.com/aHMppeb1yc – Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) 6 mai 2021

«Je voudrais faire objection!» Copeland a crié. “Ce n’est pas pertinent!”

[These multi-defendant presentments may not be a good idea – Copeland is objecting to Antonio’s lawyer pleading “Fox-itis”]

L’avocat d’Antonio: Il se tenait sur les marches pour exhorter à une manifestation pacifique. Il a souri à la police.

Copeland: J’objecte!

Juge: Veuillez couper le son de M. Copeland – Inner City Press (@innercitypress) 6 mai 2021

Le dénouement du jour est venu quand ce fut au tour de Copeland de s’adresser au tribunal. Et, pour les observateurs macabres de la cour, il n’a pas déçu.

«Vous avez merdé ça», a-t-il dit au juge Meriweather.

Le défendeur a continué dans cette veine pendant un certain temps.

“Combien de temps puis-je reporter cela?” Il a demandé. «Je suis vétérinaire. Vous me devez cela. Vous avez tout foutu en l’air. Tu es un robot pour moi. Vous ne pouvez pas venir me chercher si je ne le veux pas. Va te faire foutre. Va te faire foutre. »

«Vous allez me donner une évaluation psychologique», a ajouté Copeland à un moment donné – un peu de façon prévoyante, comme il s’est avéré. «Je n’aime pas que 70% de mes revenus reviennent au gouvernement.»

La tranche d’imposition fédérale la plus élevée est de 37%. La Californie a la tranche d’impôt sur le revenu la plus élevée de l’État à 13,3%.

À un certain moment au cours de la réunion de Zoom, l’accusé a été placé dans une «salle de sous-commission» où il a pu s’entretenir avec son avocat de la défense – et se taire.

“Je veux parler en audience publique, enculés”, a déclaré Copeland alors qu’il était muet par le tribunal.

Une pause d’une heure plus tard – une pause spécifiquement appelée pour remédier au flot constant d’interruptions profanes – et l’avocat de Copeland a déclaré au tribunal que son client était «en crise». Copeland a raccroché à ce moment-là; il a repris la procédure environ 10 minutes plus tard.

“Dans mes conversations avec lui, je ne pense pas qu’il soit intentionnellement belliqueux”, a déclaré l’avocat de la défense avec un certain scepticisme. “Je ne pense pas qu’il soit compétent pour procéder maintenant.”

Stout: La dernière fois, il a marmonné, mais pas explosé. Il semblait amusé par les accusations. Maintenant, je pense qu’il est en crise.

AUSA: Avant son apparition dans l’Utah, il a posté sur Facebook, Ils essaient de nous traquer. Cela se termine avec le bombardement par le gouvernement de son propre peuple – Inner City Press (@innercitypress) 6 mai 2021

Le juge Meriweather: M. Copeland essaie de rappeler. S’il se comporte de la même manière, nous pourrions procéder à l’examen des compétences. Nous avons un contrat avec un médecin de DC. Cela peut être fait virtuellement. – Inner City Press (@innercitypress) 6 mai 2021

Finalement, un vieil adage a été bien accueilli par le tribunal: quelque temps après que Copeland ait crié sa demande d’une évaluation de la santé mentale, le tribunal a prévu exactement cela.

Ils essaient de déterminer si l’examen peut avoir lieu dans l’État d’origine de Copeland, dans l’Utah, ou s’il doit avoir lieu à DC – Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) 6 mai 2021

