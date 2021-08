L’Andorran à la moustache

19/08/2021 à 19:43 CEST

Magnus Cort Nielsen, vainqueur à Cullera, a grandi cet hiver comme grimpeur. Leurs victoires sont venues principalement dans les arrivées de sprint lorsque les grands sprinteurs avaient succombé à la pression de la montagne. Ainsi, il a gagné, par exemple, l’automne dernier, à Ciudad Rodrigo, dans la Vuelta 2020, dans un but qui a été déplacé dans le quartier moche de la ville pour empêcher le public de s’approcher, en plein déclenchement de la pandémie. . Scène triste.

À Nielsen On l’a vu cet hiver remontant Envalira, par beau temps ; des séances d’entraînement qui multipliaient, maintes fois, les journées plus calmes en compagnie du coureur norvégien de Movistar, Katrine Aalerud, le vainqueur de la Revolta, le dernier dimanche de mai. Deux jours avant je préparais mes jambes pour l’épreuve catalane en grimpant aux côtés de Nielsen.

« Il y a quelques mois j’étais juste un spécialiste des arrivées de sprint mais il ne fait aucun doute que depuis que je suis installé en Andorre, je me suis amélioré en tant que grimpeur & rdquor ;. A force de s’entraîner on gagne en expérience et surtout on peut résister Primoz Roglic, quelle que soit la décision finale prise par le coureur slovène, dans les derniers mètres du versant de la Cullera.

Nielsen il a gagné en 2020 à la Vuelta après s’être remis du covid. Il aime cette course pour laquelle il s’est préparé et pour laquelle il a demandé à son équipe, Education First, d’être dans la sélection des coureurs après avoir disputé le Tour qui a terminé en 56ème position, course où il a remporté une étape en 2018. En 2016, il était également monté sur le podium de la manche espagnole pendant une journée. « J’ai toujours remporté les victoires au cours de la troisième semaine (lorsque les sprinteurs classiques étaient les plus fatigués) et je suis donc ravi de le faire si tôt maintenant & rdquor ;. S’il obtient une autre victoire entre sourcils et sourcils, ou sur sa moustache, il peut l’obtenir à nouveau. Il a de la qualité.