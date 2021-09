Lands’ End affiche des gains en haut et en bas malgré les vents contraires – WWD

in

Lands’ End, stimulé par les ventes de maillots de bain et l’accent mis sur le confort, a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat du deuxième trimestre et a relevé ses perspectives pour l’année.

« Beaucoup de choses fonctionnent. La demande reste élevée et nous avons eu une très bonne performance au dernier trimestre », a déclaré Jerome Griffith, directeur général, à WWD, juste après que la société a déclaré que son bénéfice net au deuxième trimestre clos le 30 juillet est passé à 16,2 millions de dollars, contre 4,4 millions de dollars l’année dernière. il y a une période.

Les revenus ont augmenté de 23,1% à 384,1 millions de dollars, contre 312,1 millions de dollars au trimestre de l’année dernière, et de 28,8% par rapport aux 298,3 millions de dollars du deuxième trimestre de l’exercice 2019. “Ce fut un deuxième trimestre record”, a déclaré Griffith, notant que la marque était fondée en 1963.

La société a dépassé les attentes sur la base des prévisions du deuxième trimestre émises il y a trois semaines. Le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et dépréciation, ou EBITDA, de 41 millions de dollars a dépassé les 37 millions de dollars attendus, et les revenus de 384 millions de dollars ont dépassé les prévisions de 383 millions de dollars.

Les gains sont survenus dans un contexte de vents contraires dus au COVID-19, aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et à la pénurie de main-d’œuvre. “Nous avons dû faire de nombreux ajustements en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais il semble que la demande des consommateurs soit toujours là et je pense qu’elle se poursuivra jusqu’à la fin de l’année”, a déclaré Griffith.

Lands’ End, basé à Dodgeville, dans le Wisconsin, et le reste de l’industrie s’efforcent d’atténuer les fermetures d’usines liées au COVID-19 à l’étranger, en particulier au Vietnam, et les retards dans l’acheminement des conteneurs vers les ports et des produits vers les entrepôts. Les frais d’expédition et de matières premières sont en hausse.

Malgré les vents contraires, “Nous avons maintenu nos prévisions pour la fin de l’année et nos perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année ont été relevées”, a déclaré Griffith. Wall Street aurait pu s’attendre à plus, car le cours de l’action de Lands’ End a clôturé en baisse de 9 %, soit 3,13 $, à 31,10 $ jeudi au Nasdaq.

La pénurie de main-d’œuvre au pays est un autre problème. Lorsqu’on lui a demandé si Lands’ End disposait de suffisamment de main-d’œuvre dans ses trois installations du sud du Wisconsin pour gérer l’exécution des commandes et les commandes des clients pour gérer la demande de vacances, Griffith a déclaré : « Cela va être serré. Cela dit, c’est serré chaque année. Il y a un bassin de main-d’œuvre limité, mais le stimulus s’arrête la semaine prochaine, les chèques cessent d’arriver et les gens voudront retourner au travail. Nous avons été en mesure de gérer relativement bien tout au long de la période de la rentrée.

Au dernier trimestre, “Les maillots de bain ont été un succès absolu”, a déclaré Griffith, notant que les shorts de bain, les robes décontractées et les tankinis, tous faisant partie de la catégorie de natation à Lands’ End, se sont bien vendus. Les vêtements de nuit, les tricots et les tissus pour hommes et femmes étaient également remarquables.

Avec l’activité denim de Lands’ End, « Nous n’en sommes qu’au début, mais c’est un élan pour nous cet automne. Nous verrons comment il fonctionne », a déclaré Griffith. D’autres détaillants ont cité le denim comme produit phare cette année.

La campagne « Let’s Get Comfy » de Lands’ End, lancée au printemps 2020, « continue de résonner auprès du client. C’est très important pour eux », a déclaré Griffith. La campagne est sur son site Web, dans les catalogues et dans les médias sociaux « partout où notre marque touche les consommateurs », a déclaré Griffith. « Nous faisons passer le message à la maison. »

Le partenariat de Lands’ End avec Kohl’s a également alimenté certaines ventes. Lands ‘End n’exploite qu’une poignée de magasins, mais la présence physique a explosé avec le déploiement dans 300 magasins Kohl’s et kohls.com. Griffith a déclaré que des discussions étaient en cours sur la possibilité d’amener Lands’ End à d’autres portes de Kohl l’année prochaine.

Le sweet spot de Lands ‘End est avec la génération X et les baby-boomers. Comme l’a dit Griffith, les deux groupes achètent en ligne maintenant plus qu’avant COVID-19. « C’est un marché adressable total qui s’est considérablement développé au cours de la dernière année et c’est quelque chose qui va se poursuivre.

Pour l’exercice 2021, la société s’attend désormais à :

• Chiffre d’affaires net entre 1,67 milliard de dollars et 1,71 milliard de dollars.

• Bénéfice net entre 45,5 millions de dollars et 51 millions de dollars, et bénéfice dilué par action entre 1,35 et 1,51 $.

• BAIIA ajusté de l’ordre de 136 millions de dollars à 143 millions de dollars.

Les ventes mondiales de commerce électronique au cours du dernier trimestre ont augmenté de 33% par rapport au trimestre de 2019, et ce trimestre, “Le commerce de la rentrée et le commerce des uniformes scolaires sont également revenus à peu près aux niveaux de 2019”, a déclaré Griffith.