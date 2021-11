Landshare apporte de l’immobilier à la Blockchain avec des propriétés tokenisées

Landshare apporte de l’immobilier à la blockchain en permettant aux utilisateurs de posséder des biens immobiliers via des actifs tokenisés. Les jetons tirent leur valeur directement de la valeur de l’actif et la propriété des jetons représente une participation réelle dans les actifs.

Le projet révolutionnaire offre aux investisseurs un moyen d’investir sur le marché immobilier sans avoir à se soucier des coûts de propriété, des coûts d’entretien ou de percevoir le loyer des propriétés qu’ils possèdent. Fondamentalement, Landshare tokenise les propriétés tout en gérant les propriétés du monde réel au profit de leurs détenteurs.

Comment ça marche?

Landshare achète des biens immobiliers, dans lesquels les investisseurs peuvent avoir une participation en achetant des Asset Tokens. Landshare loue ensuite ces propriétés et les revenus des collections locatives sont distribués aux détenteurs de jetons sur une base mensuelle.

Lorsqu’un investisseur achète des Asset Tokens, il achète une part dans une propriété du monde réel. Un exemple de ceci est que Landshare achète une maison quelque part. Il s’assure que la maison est à la hauteur et la loue ensuite. Cependant, contrairement à la propriété physique, les investisseurs n’ont pas à se soucier de l’entretien et de l’entretien de la propriété. Landshare gère la propriété au nom des investisseurs et tant que les investisseurs conservent leurs jetons, ils reçoivent des dividendes mensuels sur le loyer payé pour la propriété.

Dans quelle mesure Landshare est-il sûr ?

Les investissements dans les jetons Landshare sont sûrs et constituent un moyen garanti d’investir sur le marché immobilier. Landshare fonctionne de la même manière qu’une FPI en ce sens que les investisseurs n’ont pas à acheter directement de propriété pour eux-mêmes. Cela signifie que les investisseurs ne sont pas accros aux problèmes pouvant survenir avec les propriétés au fil du temps, car l’équipe Landshare traite ces problèmes au nom des investisseurs.

De plus, les jetons Landshare sont à l’abri du fait que les investisseurs ne peuvent jamais réellement perdre leurs jetons. Contrairement aux projets où les investisseurs perdent leurs fonds lorsqu’ils perdent leur portefeuille, les détenteurs de Landshare peuvent récupérer des jetons d’un portefeuille perdu.

Comment suis-je payé chez Landshare ?

Pour acheter une part dans l’immobilier via Landshare, les investisseurs doivent suivre un processus KYC et être éligibles pour acheter des Asset Tokens. En achetant le jeton d’actif, les investisseurs obtiennent automatiquement la part de propriété individuelle des propriétés et les rendent éligibles aux paiements mensuels.

Ces paiements, appelés retours de location, sont distribués mensuellement aux détenteurs d’Asset Token sous la forme de BUSD. Les dividendes sont envoyés directement au portefeuille BSC où les jetons sont conservés.

Les détenteurs de jetons peuvent également miser leurs jetons Landshare ou BUSD pour gagner des récompenses via les coffres-forts Yield Farming. Cela permet aux investisseurs de gagner un rendement en plus des rendements locatifs mensuels.

Veuillez noter que certains pays ne peuvent pas participer à la vente de jetons. États-Unis, Afghanistan, Albanie, Barbade, Balkans, Botswana, Burkina Faso, Birmanie, Cambodge, République centrafricaine, Chine, Côte d’Ivoire, péninsule de Crimée, Cuba, République démocratique du Congo, Érythrée, Guinée-Bissau, Iran, Irak, Jamaïque, LNR (République de Lugansk), Liban, Libye, Libéria, Maurice, Mali, Maroc, Myanmar, Nicaragua, Corée du Nord, Pakistan, Panama, Sénégal, Somalie, Soudan, Syrie, Ouganda, Yémen, Venezuela, Zimbabwe, Anguilla, Dominique, Fidji, Palau, Samoa, Seychelles, Trinité-et-Tobago, Vanuatu ne peuvent pas participer. Cette liste n’est pas exhaustive. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer. Des périodes de verrouillage des jetons peuvent également s’appliquer à certaines juridictions. Des informations supplémentaires seront fournies dans la documentation de suivi telle que les PPM et les accords d’achat de jetons.

Landshare Tokenomics (LAND)

LAND est le jeton utilitaire de la plateforme Landshare. Sa fonction d’actifs tokenisés permet aux investisseurs d’acheter des actifs immobiliers via Landshare. L’actif tokenisé aura son propre jeton qui représente directement la valeur de la propriété.

Les jetons Landshare ont une limite d’approvisionnement totale de 10 000 000. Il n’y a actuellement que 865 952 jetons en circulation, car les jetons Landshare sont progressivement mis sur le marché.

Landshare induit une rareté pour maintenir la valeur des jetons LAND grâce à la gravure de jetons et aux frais de plateforme. La nature déflationniste de l’actif numérique en fait une option d’investissement de choix pour ceux qui cherchent à se lancer dans la cryptographie et l’immobilier.

Les jetons LAND donnent aux détenteurs accès à des protocoles de gouvernance, où ils peuvent voter sur les développements importants du projet. Holding LAND donne également accès à des actifs tokenisés et à des coffres-forts de participation pour obtenir des rendements.