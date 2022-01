Lane Allen : cinq choses à savoir sur lui

. Betty White s’est mariée trois fois

Etty White, actrice et comédienne légendaire et pionnière de la télévision, est décédée aujourd’hui. Elle était une actrice acclamée, remportant huit Emmy Awards, un Grammy, trois American Comedy Awards et trois Screen Actors Guild Awards. Elle était probablement mieux connue pour ses rôles dans The Mary Tyler Moore Show et The Golden Girls et a été panéliste dans un certain nombre d’émissions de divertissement américaines classiques.

White est née Betty Marion White le 17 janvier 1922 à Oak Park, dans l’Illinois. Peu de temps après sa naissance, sa famille a déménagé en Californie et il a grandi à Los Angeles, découvrant sa passion pour le théâtre au lycée. Tout au long de sa vie, White s’est marié trois fois. Son deuxième mari, de 1947 à 1949, était le représentant d’Hollywood Lane Allen, de son vrai nom Albert Edward Wootten.

Voici ce que vous devez savoir sur Lane Allen :

1. La seconde épouse de Lane Allen était l’actrice Randy Stuart

Après avoir divorcé de White, Allen a rencontré et épousé l’actrice Randy Stuart. Stuart est née Elizabeth Shaubell au Kansas le 24 octobre 1924. Elle avait été mariée deux fois auparavant, à Kenneth Smith de 1943 à 1945 et à Edward Charles George de 1947 jusqu’à son mariage avec Allen en 1954.

Ils se sont mariés le 25 juin 1954 et se sont mariés jusqu’à leur divorce en 1968. Ils ont eu trois enfants, Gina Lee Wootten, Scott R. Wootten et Laurie A. Wootten. Ce seraient les seuls enfants d’Allen dans ses trois mariages.

Stuart était surtout connue pour ses rôles au cinéma dans les années 1940 et 1950 ainsi que pour les émissions de télévision occidentales. Son rôle le plus mémorable est peut-être celui de Louise Carey face à Grant Williams dans le rôle de Scott Carey dans The Incredible Shrinking Man (1957).

2. Il a travaillé comme représentant d’Hollywood, directeur de casting et acteur

Allen a travaillé à Hollywood en tant que manager, directeur de casting et acteur. Selon son profil IMDb, il est apparu dans de nombreux petits rôles d’acteur, et ses rôles les plus connus étaient dans les séries télévisées Police Story et Gemini Man en 1976.

À la fin des années 70, il a également travaillé dans le département de casting pour la série télévisée Project UFO et en tant que directeur de casting pour la série télévisée Barnaby Jones. Sa nécrologie indiquait que : « Tout au long de sa longue carrière dans l’industrie du divertissement, il a joué de nombreux rôles tout en conservant son poste de directeur de casting pour Disney et MCA / Universal Studios. »

3. Betty White était mariée à deux autres hommes en plus d’Allen

White s’est mariée trois fois dans sa vie et Allen était en fait son deuxième mari. Elle a d’abord été mariée à Dick Barker, un pilote de l’US Army Air Corps, mais leur mariage n’a duré que cinq mois jusqu’à ce qu’ils se séparent. Ils se sont mariés en 1945. Deux ans plus tard, en 1947, elle a épousé Allen. Bien que cela ait duré plus longtemps que son premier mariage, ils se sont séparés après deux ans, en 1949. Selon certains articles, cela était dû au fait qu’Allen avait fait pression sur elle pour qu’elle quitte l’industrie du divertissement et fonde une famille avec lui.

White a rencontré son troisième mari, Allen Ludden, alors qu’il animait l’émission de divertissement Password. Les deux sont devenus des amis proches et sont finalement devenus un couple, se sont mariés en 1963 et sont restés ensemble jusqu’à la mort de Ludden d’un cancer de l’estomac en 1981. Après la mort de Ludden, White a dit à Larry King qu’il ne se remarierait pas parce que « Une fois que vous avez eu le meilleur, qui a besoin du reste ? »

Elle a également fait part de ses regrets concernant ses deux premiers mariages dans une interview il y a quelques années. Il a dit : « J’aurais aimé ne pas avoir eu deux mauvais mariages. C’était probablement ma faute. Je n’ai tout simplement pas épousé les bons hommes… J’ai eu de belles relations, mais rien de proche d’Allen [Ludden]”.

4. Allen était marié à Ramona Eileen Mckay jusqu’à sa mort.

Allen a épousé sa troisième femme, Ramona Eileen Mckay, le 27 août 1971. Ils ont été mariés pendant 20 ans, jusqu’à sa mort en 1995. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble. Ramona est décédée le 29 janvier 2007.

Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur la troisième épouse d’Allen. Il est né le 6 janvier 1935.

5. Il est né à Toronto, Canada, et est décédé en 1995 à l’âge de 81 ans.

Selon son profil IMDb, Allen est né Albert Edward Wootten le 4 août 1914 à Toronto, au Canada. Ses parents étaient Edwin Patrick Wootten et Olive Victoria Cooper Wotten et il avait un frère aîné, Edwin Patrick. Selon les archives publiques, il s’est enrôlé dans l’armée le 8 octobre 1941, bien qu’on ne sache pas combien de temps il a servi.

Il est décédé le 5 août 1995 à Los Angeles. La cause de sa mort n’a pas été divulguée au public. Sa fille Gina est décédée un an plus tard, en 1996.

