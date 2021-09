Lane Kiffin a déchiré Michael Wilbon d’ESPN après une conversation de clown

Ouf, ça a dégénéré rapidement.

Mardi, Michael Wilbon d’ESPN a critiqué l’entraîneur de Ole Miss Lane Kiffin alors qu’il pardonne l’interruption, et Kiffin n’a certainement pas ignoré ce qui a été dit.

“Lane Kiffin est un clown”, a déclaré Wilbon dans une diatribe avant le match de l’Alabama de ce week-end contre les Rebels. « Lane Kiffin a été une source d’embarras à plusieurs arrêts. Je veux dire, personne ne va courir là-bas et dire, oui ‘Je veux Lane Kiffin juste ici sur le logo qui me représente.’ … Lane Kiffin est une jolie petite histoire pour des gars comme nous qui doivent parler de sport tous les jours, et nous pouvons venir lundi et dire : « Hahaha Lane Kiffin. Encore une fois, Lane Kiffin équivaut à l’embarras à un moment donné, où qu’il soit.

Putain. Ol @Lane_Kiffin, tu es allé prendre cet homme ? pic.twitter.com/Si5r6NZ8fm – Mississippi Boomhauer (@sippiboomhauer) 28 septembre 2021

Kiffin lui a répondu sur Twitter :

Alors . Bon sang. Je vais pour toi. La vie est trop courte pour être si en colère. @PTI https://t.co/hBTwepwN2y – Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 29 septembre 2021

Et moyen de sortir en boitant et de choisir l’équipe numéro un du pays à la maison qui est un grand favori. Combien de temps avez-vous regardé le film pour trouver ce choix surprise ??? Vraiment News digne capitaine évident. @PTI – Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 29 septembre 2021

Ouah. Eh bien.

Four Verts : Ben Roethlisberger doit raccrocher et les Bears se sont effondrés