Lane Kiffin pousse Peyton, Eli Manning à appeler Ole Miss-Tennessee

Lane Kiffin sait ce que lui et les fans de football veulent : plus de Peyton et Eli Manning diffusant des matchs ensemble.

Les deux frères champions du Super Bowl ont été un moment fort lors de leurs débuts sur l’émission Monday Night Football d’ESPN pour le match Baltimore Ravens-Las Vegas Raiders, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de leurs réactions, impressions et quelques moments en coulisses.

Ils étaient géniaux, alors pourquoi ne pas les amener du côté du football universitaire pour aider à la diffusion d’un match entre leurs alma maters? C’est ce que Kiffin préconise lorsque son équipe Ole Miss affrontera le Tennessee sur la route le 16 octobre.

Allez @ESPNCFB donnez aux gens ce qu’ils veulent @Vol_Football @OleMissFB #WeWantEli #WeWantPeyton https://t.co/qiGnCnzYtU – Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 15 septembre 2021

Au nom des fans de football du monde entier, oui s’il vous plaît.

Kiffin a raison. C’est quelque chose que les fans de football du monde entier aimeraient, et ESPN pourrait en faire un jeu à ne pas manquer pour les personnes au-delà des bases de fans d’Ole Miss et du Tennessee s’il amenait les frères Manning pour une mégadiffusion.

Je soutiens cette idée. Remarque, je ne supporte généralement pas les idées de @Lane_Kiffin https://t.co/Aqykjd1r15 – W. David Merryman (@merrymanlab) 16 septembre 2021

OUI S’IL VOUS PLAÎT! https://t.co/jbRJ0jScYl – Anna Socially Distanciée (@mississippianna) 16 septembre 2021

Ce 1000% doit se produire https://t.co/xiOtkMsMMm – Kurt Zamora (@KTankZamora) 16 septembre 2021

https://t.co/PYi1rzTiUs pic.twitter.com/Dxn4vmzXo0 – Josh Schrock (@Schrock_And_Awe) 16 septembre 2021

@ESPNCFB tu sais quoi faire… https://t.co/Gj2qZzeoDp pic.twitter.com/Uk2JRWQEbY – Corey Burton (@coachburton36) 16 septembre 2021

Faites-le, ESPN.

À l’approche de la troisième semaine de football universitaire, la n ° 17 Ole Miss accueille Tulane samedi (20 h HE, ESPN2), et le Tennessee accueille Tennessee Tech (midi HE, ESPN +).

