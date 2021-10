Lane Ledbetter nettoie l’appel pour enseigner les points de vue « opposés »

Un district scolaire du Texas a publié une déclaration dans le but de clarifier les remarques d’un administrateur, captées en audio, qui suggéraient que l’enseignement de l’Holocauste devrait consister en des perspectives opposées conformément à une nouvelle loi du Texas.

La loi, qui est entrée en vigueur en septembre, exige que « les enseignants qui choisissent de discuter d’événements d’actualité ou de questions de politique publique ou d’affaires sociales largement débattues et actuellement controversées doivent, au mieux de leurs capacités, s’efforcer d’explorer ces questions sous des perspectives diverses et contradictoires. sans accorder de déférence à aucune perspective.

Au cours d’une session de formation la semaine dernière à Southlake, TX, le directeur exécutif du programme d’études et de l’enseignement du Carroll School District, Gina Peddy, a abordé la question. Ses commentaires ont été enregistrés par un enseignant présent; Le Texas est un État de « consentement à une seule partie » qui autorise légalement la réalisation d’enregistrements audio et vidéo tant qu’une personne présente a donné son consentement.

« Nous sommes au milieu d’un gâchis politique, et vous êtes au milieu d’un gâchis politique, et nous devons donc faire de notre mieux », a déclaré Peddy. « Tu vas faire ce que tu fais le mieux. Et c’est pour enseigner aux enfants.

Peddy a essayé d’apaiser les inquiétudes des enseignants quant à la manière dont ils devraient adhérer à la nouvelle loi.

« Essayez simplement de vous souvenir des concepts de [Texas House Bill] 3979 », a-t-elle déclaré. « Et assurez-vous que si vous avez un livre sur l’Holocauste, que vous en ayez un qui a une opposition – qui a – d’autres perspectives. »

Dans une déclaration jeudi soir, le surintendant du district, Lane Ledbetter, a cherché à clarifier les propos de Peddy.

« Au cours des conversations avec les enseignants lors de la réunion de la semaine dernière, les commentaires faits n’étaient en aucun cas pour exprimer que l’Holocauste était rien de moins qu’un événement terrible dans l’histoire. De plus, nous reconnaissons qu’il n’y a pas deux côtés de l’Holocauste », a-t-il déclaré.

« Alors que nous continuons à travailler sur la mise en œuvre du HB 3979, nous comprenons également que ce projet de loi n’exige pas un point de vue opposé sur des faits historiques », a-t-il poursuivi. « En tant que district, nous travaillerons pour clarifier nos attentes envers les enseignants et une fois de plus nous excuser pour tout préjudice ou confusion que cela a causé. »

Regardez ci-dessus, via CNN.

