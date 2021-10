L’anecdote amusante de Carlos Sainz avec Ferrari

21/10/2021

Act à 12:58 CEST

.

En pyjama, à huit heures du matin et juste après le lever: de cette manière peu glamour, il a signé Carlos Sainz son contrat avec l’équipe Ferrari, comme l’a avoué le pilote madrilène dans une interview au portail spécialisé motorsport.com, à la veille de sa participation au Grand Prix des États-Unis, au COTA d’Austin.

« On avait passé tout le confinement ensemble en famille, et du coup un jour je me réveille vers 8h du matin et j’étais encore en pyjama, j’entre dans cette pièce et je vois que mon père est prêt, avec un stylo. Et il me dit : ‘Vous devez signer ici : c’est le contrat avec Ferrari. Et c’est fait si vous le signez « , a-t-il rappelé Sainz. « Alors je l’ai signé en pyjama à 8 heures du matin, juste après mon réveil ! C’était comme ‘D’accord, d’accord, bonjour à toi aussi », ajoute le pilote.

Précédemment toutes les négociations avaient été menées par ‘zoom’ ou par téléphone, « ce qui a rendu tout un peu plus compliqué », explique Carlos, qui avoue sa surprise devant le comportement des ‘tifosi’, « super passionné et super respectueux d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas », dit-il.

« Je veux même te toucher, ou te serrer la main, pour eux, c’est quelque chose de super spécial. Ils te respectent vraiment et te mettent sur un piédestal pour une raison quelconque, et c’est assez choquant », déclare le madrilène, sixième en la Coupe du monde en cours.

« Ils deviennent très nerveux quand vous êtes près d’eux, et c’est un sentiment que je n’ai jamais eu en tant que pilote auparavant. Je leur tape dans le dos et leur dis : ‘Allez, j’ai 27 ans, tout comme toi, détendez-vous et prenez la photo. « Et je leur enlève souvent le téléphone pour prendre la photo moi-même », dit-il à propos de sa relation avec les fans italiens.. Sainz, élu « pilote du jour » au dernier GP de Turquie, Il insiste sur le fait qu’il essaie de « maintenir un bon équilibre » malgré son statut d’idole et ajoute qu’il « apprend à gérer » ce que signifie faire partie de Ferrari.

« C’est intéressant de voir à quel point les petites nouvelles peuvent se transformer en grandes nouvelles » simplement parce que vous êtes Ferrari ou que vous faites partie de Ferrari. d’une certaine manière, un autre peut finir par faire la une des journaux », souligne-t-il. « Il y a une responsabilité supplémentaire qui n’existe pas dans les autres équipes», résume-t-il, et dit qu’il doit être conscient qu’il court « à la fois pour Ferrari et pour l’Italie ».

« C’est une situation étrange parce qu’un jour tu te réveilles en disant : ‘D’accord, je vais être un pilote Ferrari.’ Et qu’est-ce que ça fait ? Tu dois juste rester le même Carlos. Rester le même gars. chauffeur. , avec la même passion, avec le même talent, faisant le travail », dit-il.

« C’est encore plus grand que ce que j’imaginais. Mais tu es toujours le même Carlos et rien ne change dans ce sens », insiste-t-il.