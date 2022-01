L’anesthésiste de la liposculpture Sara Gómez a informé le chirurgien de plusieurs problèmes pendant l’opération

01/06/2022 à 17:41 CET

L’anesthésiste qui est intervenu en liposculpture dans une clinique privée à Carthagène pour une femme décédée des suites de blessures subies a averti le chirurgien enquêté en tant qu’auteur présumé d’un crime de meurtre imprudent que le patient souffrait d’épisodes d’hypotension et que le liquide extrait était de couleur sang.

Cela se reflète dans la comparution qu’elle a faite devant le ministère de la Santé de Murcie 12 jours après l’intervention, lorsque la patiente de 39 ans, originaire d’Alcantarilla, est restée admise dans l’unité de soins intensifs hospitaliers public auquel il a été transféré.

Ses manifestations s’inscrivent dans le prolongement de la plainte que l’avocat du ministère public vient de présenter au nom du père du défunt, dans laquelle il est demandé que cet anesthésiste soit appelé à témoigner comme instruit.

Dans l’écriture, il est souligné que ces déclarations sont en contradiction avec ce qu’il avait déclaré plus tôt, quand il a dit que l’opération, qui a duré cinq heures et demie, s’était déroulée « sans complications ».

L’extension de la plainte indique également qu’avant le conseil indiquait que lorsque quatre heures et demie s’étaient écoulées depuis l’opération, Le patient a subi des épisodes d’hypotension, qui ont été contrôlés par des médicaments, et a ajouté qu’elle en avait informé le médecin, qui a également commenté, toujours selon ses manifestations, que le tissu adipeux extrait avait une couleur hématique et l’a exhorté à terminer le intervention « à cause des chiffres de la pression artérielle ».

Sur la base de ces propos, le ministère public fait remarquer que l’anesthésiste était conscient du risque pour la vie de la femme, Malgré cela, cela n’a pas empêché l’opération de se poursuivre pendant encore une heure.

L’accusation regrette également que Le numéro des urgences 061 ne sera notifié qu’un peu avant 18h le jour de l’opération.Le 2 décembre, lorsque les médecins de ce service public ont signalé que la femme atteinte présentait une pâleur et des saignements continus et était en état de choc.

La femme est décédée le 1er janvier et Le chirurgien a comparu hier mercredi devant le tribunal d’instruction de Carthagène qui dirigeait les investigations., qui a décrété qu’il serait libre avec les précautions de retrait du passeport et interdiction de quitter l’Espagne.