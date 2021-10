Langasque commande à Valderrama, Cabrera cède du terrain et Rahm et Arnaus, éliminés

La deuxième journée des Masters Andalucía Valderrama, en tournée de Circuit Européen sur tout le territoire espagnol, il n’a en général pas accompagné les golfeurs nationaux. Dans l’un des domaines les plus difficiles du continent, Rafa Cabrera, tout nouveau champion de l’Open d’Espagne et deuxième après le premier jour, n’a pas vécu son meilleur tour, un jour où l’adieu de Jon Rahm (également de Adri Arnaüs) et dans lequel Alejandro Cañizares il a été classé meilleur joueur national.

Le français Julien Guerrier, leader après la première journée de compétition, a cédé sa place privilégiée à son compatriote Romain langasque, qui a placé l’avance à -4 après un aigle sur la normale 5 du 17e trou qui lui a permis de tirer profit d’une ronde dans laquelle il avait jusqu’alors un birdie et un bogey. A) Oui, Langasque Il mène la liste des douze joueurs qui restent en dessous de la moyenne pour le terrain après le deuxième tour.

Ses poursuivants les plus immédiats sont, tous avec -3, les Anglais Laurie galop (sept birdies et un bogey dans la journée) et Matthieu Fitzpatrick (cinq birdies avec effet réduit d’un double-bogey en 18 qui le laisse sans avance), le Néo-Zélandais Ryan renard (un aigle, trois birdies et trois bogeys) et le Suédois Sébastien Söderberg (cinq birdies et trois bogeys). Pour sa part, Guerrier il est tombé à la sixième place avec -2 après avoir ajouté trois oiselets, trois bogeys et un double bogey. Partager la position avec l’Écossais Scott Jameson (cinq birdies et deux bogeys), avec les Anglais Rocher de Robert (également cinq birdies et deux bogeys) et avec un Alejandro Cañizares qui a été placé dans la lutte pour le titre.

Canizares il a signé quatre birdies et deux bogeys et partage cette sixième place avec un -2. Malgré ses « tripateos » dans le par cinq du trou 4 et dans le par quatre du 8 qui lui ont coûté deux bogeys, Cañizares a refait un birdie au par quatre sur 5 après un coup sensationnel du fairway, dans le par cinq sur 11 après une approche magnifique et un par quatre de 16 après un superbe putt. Déjà à 18 ans, il a couronné son tour avec une autre belle approche pour faire un nouveau putt de birdie.

Qui n’a pas eu de si bons sentiments a été un Rafa cabrera qui est passé de la seconde à la treizième carré après un tour de quatre birdies et sept bogeys. Car, malgré les deux coups remportés dans les sept premiers trous, Rafa a connu la torture entre les trous 8 et 14, avec six bogeys et un seul birdie. Les 8 et 9, il a raté le fairway pour se rendre au bunker, tandis que le 10, il est allé au-dessus du green pour trouver le putt du par, faux. Malgré une tentative de réaction dans le 11e, avec un birdie, Rafa est sorti du fairway dans le par trois du 12 et a eu besoin de tripateos dans les paires quatre du 13 et du 14. Un birdie et un bogey ont clôturé un tour de souffrance pour lui.

Huit autres Espagnols joueront le week-end. Sébastien Garcia (trois birdies et trois bogeys) et Pablo Larrazabal (deux birdies et trois bogeys) sont à la seizième place avec +1. Pour sa part, Jorge Campillo est vingt-sixième avec +2 (quatre birdies et quatre bogeys) et Gonzalo Fernández-Castaño (trois birdies sans faute) et Adrien Otaegui (trois birdies et quatre bogeys) sont trente-quatrième avec +3. Nacho Elvira (un birdie et quatre bogeys) et Alvaro Quiros (un birdie et trois bogeys) sont quarante-cinquièmes avec +4 et Santiago Tarrio il est cinquante-cinquième avec +5 (deux birdies et quatre bogeys).

Mettre fin au cauchemar de Jon Rahm et Adri Arnaus

Celui qui a mal commencé jeudi et qui a fini sans retrouver de sensations a été un Jon Rahm qui a dit au revoir au tournoi depuis quatre-vingt-dix-neuvième place. Barrika, avec un +7 le premier jour où le cut était déjà très éloigné, n’a pas pu trouver son meilleur match ce vendredi et, avec deux oiseaux (les deux seuls qu’il a réussi dans le tournoi), trois bogeys et un double bogey, a ajouté un autre +3 pour le +10 finale.

Toute possibilité de rechercher des sensations a disparu pour Rahm sur la normale quatre du trou 1, avec un bogey d’ouverture qui anticipait une journée difficile avec le putt. En effet, pas de bonnes approximations, Jon a raté un autre putt pour le par sur le par trois du 3 avant de pratiquement quitter le birdie du par quatre du 5, après une belle approche depuis le fairway.

La joie, oui, n’a pas duré longtemps, car Rahm est allé au bunker sur 6 et avait besoin de deux coups pour sortir (double-bogey) et il irait à nouveau au bunker sur la normale trois sur 7 et a signé un autre bogey. Au moins, Rahm a contrôlé les erreurs depuis, avec de longs putts de birdie qu’il n’a pas convertis jusqu’à une normale quatre de 14 qui était son autre joie de la semaine. Insuffisant pour avancer, son +10 le laisse sans bonnes sensations dans son parcours espagnol.

Rahm n’était pas le seul golfeur national à avoir dit au revoir au tournoi ce vendredi. Edouard de la Riva a terminé soixante-dix-neuvième avec +7 (un birdie et cinq bogeys au deuxième tour), Javier Ballesteros il a terminé 103e (deux birdies, trois bogeys et un double-bogey), Pep Angles Il avait 119 ans (un birdie, sept bogeys et un triple-bogey) et il a aussi beaucoup souffert d’un Adri Arnaüs qui est descendu du ciel pour se battre pour l’Open d’Espagne jusqu’à s’enfoncer à la 121e position à Valderrama. Arnaus a signé un birdie, quatre bogeys et trois doubles bogeys le dernier jour pour se dire au revoir avec un +15 au total.

Classement après le deuxième tour (par 71)

1. Romain Langasque (France) 138 (69-69)

2. Sebastian Soderberg (Suède) 139 (70-69)

2. Laurie Canter (Angleterre) 139 (74-65)

2. Ryan Fox (Nouvelle-Zélande) 139 (70-69)

2. Matthew Fitzpatrick (Angleterre) 139 (71-68)

6. Julien Guerrier (France) 140 (67-73)

6. Scott Jamieson (Écosse) 140 (72-68)

6. Robert Rock (Angleterre) 140 (72-68)

6. Alejandro Cañizares (Espagne) 140 (71-69)

dix. Tapio Pulkkanen (Finlande) 141 (71-70)

dix. Jason Scrivener (Australie) 141 (73-68)

dix. Renato Paratore (Italie) 141 (71-70)

…

13. Rafa Cabrera (Espagne) 142 (68-74)

16. Sebastián García (Espagne) 143 (72-71)

16. Pablo Larrazábal (Espagne) 143 (71-72)

26. Jorge Campillo (Espagne) 144 (73-71)

34. Gonzalo Fernández-Castaño (Espagne) 145 (77-68)

34. Adrian Otaegui (Espagne) 145 (73-72)

45. Álvaro Quirós (Espagne) 146 (73-73)

45. Nacho Elvira (Espagne) 146 (72-74)

55. Santiago Tarrío (Espagne) 147 (74-73)

En dehors de la coupe

79. Eduardo de la Riva (Espagne) 149 (74-75)

99. Jon Rahm (Espagne) 152 (78-74)

103. Javier Ballesteros (Espagne) 153 (79-74)

119. Pep Anglès (Espagne) 156 (76-80)

121. Adri Arnaus (Espagne) 157 (77-80)