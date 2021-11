L’Ange du Couteau, une statue de 8 mètres créée avec 100 000 couteaux issus de la violence de la rue | La vie

Au Royaume-Uni, la violence dans la rue est de plus en plus préoccupante. L’Ange du Couteau est l’une des propositions les plus puissantes pour tenter de l’éradiquer.

Chaque année, des dizaines de personnes au Royaume-Uni sont tuées par une attaque au couteau. Et d’innombrables vols, agressions, intimidations et viols se produisent, à l’aide d’un couteau.

En 2014, l’artiste Alfie Bradley, victime de l’une de ces attaques, avec le British Ironworks Center, a lancé le projet Knife Angel o Ange du couteau.

La forge construite 200 banques de couteaux, sorte de boîtes aux lettres en métal où les jeunes britanniques déposaient leurs couteaux, comme symbole contre la violence.

Alfie Bradley a mis plus de 3 ans à construire la statue, 8 mètres de haut. Les couteaux ont été désinfectés, et il les a placés sur le squelette métallique de l’ange, ou sur des plaques de métal, pour faire les ailes.

Un processus très laborieux, car il fallait placer les couteaux un par un, et il y avait plus de 100 000 couteaux.

80 familles de victimes de violences au couteau acceptées graver certains de ces couteaux avec des messages rappelant à leurs proches, ou appelant à la fin de la violence dans la rue et à l’école.

Couteau Ange la construction a finalement été achevée en 2018.

La statue a soulevé une division d’opinions, car elle a un visage assez sévère et intimidant, et son corps ne ressemble pas non plus à un ange. Mais peu à peu, il pénétrait parmi les Britanniques.

Depuis 2018 a voyagé dans tout le pays comme symbole contre la violence. Les écoles viennent la voir pour sensibiliser les enfants et les empêcher, lorsqu’ils seront grands, d’avoir une arme dans leur poche lorsqu’ils vont à l’école ou sortent.

Cette même semaine Couteau Ange Il a été installé à côté de la cathédrale de Blackburn, où il restera jusqu’au 29 novembre.