Lange et Maravilla ont déjà gagné

Plus d’une fois, nous découvrons des athlètes qui ont du mal à voir la réalité. Qui croient que les capacités et la force sont éternelles et persistent jusqu’à ce qu’elles heurtent le mur. Il y en a d’autres qui tout au long de leur carrière, ou plutôt, tout au long de leur vie, se sont entraînés, nourris, ont pris soin de leur physique et ont ainsi construit leur carrière.. Ils ne l’ont pas forcément fait pour durer dans la compétition mais cela les a aidés à continuer à rêver de grands buts aujourd’hui.

Santiago Lange fait partie de ces résilients presque uniques. Cette capacité à surmonter des situations traumatisantes, à la fois sanitaires et sportives, l’élève inévitablement à un endroit auquel peu peuvent accéder. A 60 ans, il expérimente une nouvelle équipe avec l’illusion, encore lointaine mais l’espoir enfin, d’être à nouveau olympien. Oui, à 60 ans, il monte dans un « catamaran qui survole l’eau » -comme il le décrit bien- en rêvant d’aller à nouveau aux JO.

Cela semblera banal, mais il est clair que Lange a déjà remporté le défi rien qu’en l’affrontant. Les pieds sur terre peu importe combien il marche dans l’eau, Lange comprend que ce ne sera pas facile et qu’il est possible qu’il reste dans la tentative. Oui ? Est-ce que quelqu’un osera l’interroger pour avoir fait l’effort ?

Maravilla Martínez est un autre de ces cas dans lesquels, de l’extérieur, beaucoup peuvent se demander : pourquoi exposer le corps de cette manière à ce stade ? Et la réponse pourrait être : pourquoi pas ? A presque 47 ans, parmi ses mille entreprises et facettes, Martínez reconstruisait sa carrière de boxeur depuis quelques années. Il n’a pas combattu avec de grands champions ou des challengers de super niveau mais ils ont tous 10 ans de moins en moyenne. Oui, à 46 ans, il met littéralement son corps à la poursuite du rêve de redevenir champion. Il accepte également que ce n’est pas facile et dans l’un d’entre eux, restez simplement à la recherche. Oui ? Cela n’en valait-il pas la peine ?

