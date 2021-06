L’Anglais Declan Rice a hâte d’affronter l’Allemagne et est un fan de Thomas Müller du Bayern Munich et de Toni Kroos du Real Madrid

Le jeu international apporte toujours des matchs fascinants et pour le milieu de terrain anglais Declan Rice, l’occasion de voir Thomas Müller du Bayern Munich et Toni Kroos du Real Madrid en personne sera spéciale.

«Quand il y a les grands matchs et que vous regardez, vous appréciez les meilleurs footballeurs. Évidemment, cette nuit-là, j’ai ressenti le besoin de dire [what I did] à propos de Muller et Toni Kroos », a déclaré Rice (tel que capturé par The Daily Mail) à propos de quelques tweets qu’il a faits sur le duo allemand. «Je suis ravi d’aller là-bas et de me mesurer aux meilleurs. C’est Angleterre-Allemagne, huitièmes de finale, à Wembley, ça va être correct, donc je dois y aller et donner une solide performance moi-même et en équipe. Kroos est de classe mondiale, d’autres milieux de terrain comme moi, nous voulons nous tester. Mais nous devons imposer le jeu et être physique avec lui et l’empêcher de le pulvériser sur le terrain. »

En se souvenant des tweets qu’il a faits, Rice se souvient avec émotion de Kroos.

“Je ne me souviens pas de ce qu’était mon tweet, mais je me suis réveillé en disant (Kroos) ‘Merci mon pote’. C’était un bon moment pour être juste et les gars de West Ham me donnaient un peu [of stick] pour cela », a déclaré Rice.

Lorsqu’on lui a demandé si affronter des gens comme Kroos et Müller rendrait les choses encore plus difficiles pour lui, Rice a été honnête : un fan aussi.

Muller doit être l’un des joueurs les plus sous-estimés de tous les temps ! Footballeur sérieux – Declan Rice (@_DeclanRice) 23 août 2020

Quant à l’Angleterre elle-même, Rice a déclaré que les Trois Lions seraient prêts.

“Mais tout le monde est prêt, tout le monde veut jouer contre l’Allemagne, et si vous ne jouez pas, vous êtes déçu, mais vous devez soutenir les gars”, a déclaré Rice.