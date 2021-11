L’anglais et le français d’Allison Russell ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’

Allison Russell a sorti un nouveau single de vacances avec deux versions de la composition classique de Hugh Martin et Ralph Blane « Have Yourself A Merry Little Christmas ». Elle interprète la chanson en anglais et dans une traduction française.

La chanson a été écrite pour la nouvelle comédie musicale Meet Me in St. Louis, et chantée à l’origine par Judy Garland, accompagnée de Georgie Stoll et de son orchestre. Il a été couvert des centaines et des centaines de fois, initialement en 1948 par Frank Sinatra puis par presque tous les grands artistes imaginables, de Ella Fitzgerald à Glen Campbell et de Tony Bennett à Michael Bublé. Lisez l’histoire surprenante derrière la chanson ici.

« Je me considère comme un agnostique plein d’espoir », dit Russell, « mais Noël a toujours occupé une place importante dans mon monde. En tant qu’enfant d’une famille abusive, dysfonctionnelle et profondément appauvrie, les vacances étaient toujours pénibles et chargées. Noël en particulier a mis tous les squelettes dans le placard de notre famille à gambader.

« La lumière la plus brillante de mon enfance difficile était ma grand-mère maternelle, Isobel Roger Robertson. Chaque année, nous regardions ensemble Meet Me in St. Louis et aucun de nous ne pouvait passer à travers Judy Garland en chantant «Have Yourself A Merry Little Christmas» sans pleurer.

« J’ai toujours senti que cette chanson résonne à un niveau plus profond et parle des sentiments de chagrin, de perte, de mélancolie, de séparation et d’isolement que beaucoup d’entre nous ressentent pendant les vacances », poursuit-elle. « Mais cela parle aussi d’espoir… la maladie d’Alzheimer précoce a emporté ma grand-mère Isobel trop tôt, mais je me retrouve à perpétuer bon nombre de ses traditions.

« « Have Yourself A Merry Little Christmas » est maintenant un favori de ma fille. Pendant les jours de confinement de la pandémie, j’ai commencé à enseigner le français à ma fille. J’ai décidé de traduire ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’ comme un défi pour moi et un encouragement pour elle à poursuivre ses études.

« C’est une mélodie intemporelle et j’espère avoir rendu justice à la poésie », conclut-elle. « Je vous souhaite à vous et aux vôtres amour, santé, paix et bonheur à travers les moments difficiles et le bon x »

celui de Russell Enfant extérieur a été nommé meilleur album américain par Nashville Scene et elle a reçu une nomination en tant qu’artiste émergente de l’année aux Americana Honors & Awards 2021. Elle est actuellement en tournée avec Lake Street Dive et a ses propres dates de gros titre ce mois-ci et le prochain à Nashville, Chicago, Grands Rapides.

Acheter ou diffuser Allison Russell’s Enfant extérieur.