L’Anglais Jordan Pickford a hâte de voir l’Allemand Manuel Neuer sur le terrain

Le gardien anglais Jordan Pickford est impatient de voir le match entre son équipe et l’Allemagne – principalement pour pouvoir regarder à travers le terrain et voir la star du Bayern Munich Manuel Neuer.

« Sa carrière a été incroyable, probablement parmi les trois meilleurs gardiens de but de la dernière décennie. Un balayeur, il n’est pas timide, n’est-ce pas ? C’est un gardien brillant, j’adore le regarder à la télévision et ce sera un privilège de jouer contre lui », a déclaré Pickford dans une interview avec talkSPORT. « Je vais lui demander sa chemise… Si COVID nous le permet ! Il s’agit avant tout de gagner contre eux et ensuite de pouvoir le faire après. »

Pickford, cependant, sait que l’Allemagne est bien plus qu’un gardien vedette.

“Nous savons qu’ils sont parmi les meilleurs et à quel point leur groupe était fort”, a déclaré Pickford. « Nous connaissons la qualité de l’Allemagne et c’est à nous de nous préparer du mieux que nous pouvons contre eux. Ce serait bien de les battre en 90 minutes, mais nous devons être prêts à tout. C’est pour ça qu’on s’entraîne, c’est pour ça qu’on se prépare toute la semaine.