L’anglais Taylor et le letton Treimanis, arbitres du Betis et de la Real Sociedad

02/11/2021 à 11:41 CET

L’arbitre anglais Anthony Taylor mènera le match Leverkusen-Betis jeudi prochain (21h00), correspondant à la quatrième journée du groupe G de la Ligue Europa, dans laquelle le Letton Andris Treimanis Real Sociedad-Sturm (18h45), du groupe B, selon les nominations annoncées par l’UEFA.

Taylor, qui a dirigé la finale de la Ligue des Nations dans laquelle la France a remporté le titre contre l’Espagne avec le but controversé de Mbappé le 10 octobre, il aura ses compatriotes Stuart Attwell dans le VAR ; Gary Beswick et Adam Nunn comme assistants et David Coote comme quatrième officiel. Le Polonais agira en tant qu’assistant VAR.

A Saint-Sébastien, l’équipe arbitrale dirigée par le Letton Treimanis comprendra le néerlandais Jochem Kamphuis à la tête de la VAR, avec les Français François Letexier en tant qu’assistants.

Lettons Haralds gudermanis et Aleksejs Spasjo & ncedil; & ncedil; ikovs sera dans les groupes et Alexandre Golubevs agira en tant que quatrième officiel.

L’Espagnol José Maria Sanchez Martinez arbitrera le Marseille-Lazio (21h00), du groupe E, dans lequel Juan Martinez Munuera sera le VAR, avec Ricardo de Burgos Bengoetxea en tant qu’assistante et César Soto Grado comme quatrième officiel.

Toujours dans le Red Star-Mitjylland (21h00), Groupe F, les Espagnols Jésus Gil Manzano sera le VAR, avec le hongrois Tamas Bognar comme arbitre en chef.