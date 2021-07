L’Anglais Tyrone Mings dénonce Priti Patel et l’accuse d’hypocrisie à propos d’abus racistes

Le ministre de l’Intérieur avait précédemment critiqué les joueurs anglais pour avoir pris le genou (Photos: .)

Tyrone Mings a dénoncé la ministre de l’Intérieur Priti Patel après avoir critiqué les abus racistes contre les joueurs anglais après la finale de l’Euro 2020, l’accusant d’hypocrisie après avoir précédemment condamné leur décision de se mettre à genoux.

Les Three Lions ont été battus aux tirs au but par l’Italie à Wembley dimanche soir lors d’une fusillade déchirante et le trio de joueurs qui ont raté le coup – Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka – ont tous fait l’objet d’abus racistes ignobles peu de temps après.

Twitter a supprimé plus de 1 000 tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes car les trois joueurs ont été bombardés de messages odieux, tandis qu’une peinture murale de Rashford a également été défigurée par des messages racistes.



Une fresque de Rashford a été vandalisée avec des messages abusifs (Photo: .)

La ministre de l’Intérieur a déclaré qu’elle était “dégoûtée” par les abus et que cela n’avait “pas de place dans notre pays”, mais il y a à peine un mois, elle a elle-même attaqué l’équipe d’Angleterre pour sa protestation antiraciste de se mettre à genoux avant les matchs, la décrivant comme « politique des gestes ».

Les joueurs et le manager Gareth Southgate ont toujours insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun message politique derrière leur acte et qu’il s’agissait uniquement d’égalité et de mettre fin au racisme, et Mings pense que les commentaires de Mme Patel “ont attisé les incendies” qui ont entraîné les abus de Rashford, Sancho et Saka.

” Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant nos messages antiracistes de ” politique gestuelle “, puis prétendre être dégoûté lorsque la chose contre laquelle nous militons se produit “, a écrit Mings sur les réseaux sociaux. médias, citant sur Twitter les commentaires de Mme Patel.

Ming a été félicité pour ses commentaires, son tweet ayant reçu plus de 100 000 “j’aime” dans la demi-heure suivant sa publication, et le ministre de l’Intérieur et le Premier ministre Boris Johnson ont été accusés d’hypocrisie suite à leurs précédentes critiques des joueurs anglais prenant un le genou.

Poursuivant sa déclaration, Mings a également écrit : ” J’ai toujours du mal à trouver les mots pour exprimer mes émotions du mois dernier.

«Je suis tellement fier de tous ceux qui ont contribué à la joie et à la convivialité que cette équipe a procurée à des millions de personnes. Nous avons célébré, souri, pleuré et applaudi ensemble et pour cela je suis tellement, tellement fier.



Mme Patel a refusé de critiquer les fans qui ont hué la prise d’un genou (Photo: .)

«Mais me réveiller aujourd’hui et voir mes frères être victimes d’abus racistes pour avoir été assez courageux pour se mettre en position d’aider ce pays est quelque chose qui me rend malade mais ne me surprend pas.

«Nous avons littéralement fait l’histoire. Nous sommes allés là où personne d’autre n’est allé. Prends ça.’

Lorsqu’on lui a demandé si une petite minorité de fans avait raison de huer les joueurs anglais en prenant le genou, Mme Patel a déclaré à GB News le mois dernier: ” C’est un choix pour eux très franchement. Je ne suis même pas allé à un match de football pour y penser.

