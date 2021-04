L’Anglais Tyrrell Hatton ouvre un trou à Abu Dhabi

22/01/2021 à 18:21 CET

L’Anglais Tyrrell Hatton était le grand protagoniste du deuxième jour du championnat d’Abou Dhabi, tournoi des Rolex Series de l’European Tour, qui ouvre la saison 2021. signé un tour de -5, avec le reste des trous à compléter, après que la journée a été suspendue en raison du manque de lumière.

Hatton a débuté ce vendredi derrière le premier leader, Rory McIlroy, même si un tour irrégulier de l’Irlandais du Nord pour un moment stellaire de Hatton, a inversé le classement.. Le golfeur anglais a réalisé un ‘eagle’ sur le trou deux et un seul flou sur le trou 3, pour ajouter quatre birdies consécutifs, de 7 à 10.

Après avoir signé trois paires consécutives de 11 à 13, la journée s’est terminée en raison du manque de lumière. Si Hatton termine sa deuxième journée tôt samedi tout aussi efficacement, il peut ouvrir un écart important en qualifications.

Cinq coups sans faute … provisoire

Hatton a provisoirement réalisé cinq coups d’avantage sur un groupe de quatre joueurs dont seulement deux pouvaient terminer le deuxième tour, le Malais Janewattananond et Jason Escrivener, tous deux avec 137 coups (-7).

Deux autres joueurs poursuivent à l’Anglais mais avec des trous à jouer, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy (trou 15) et Romain Langasque (trou 17). Pour l’Irlandais du Nord, ce fut une journée très mouvementée, avec trois bogeys, un double bogey et trois birdies, il a donc perdu le contrôle du tournoi et est loin de Hatton.

Concernant la participation etL’Espagnol, les mieux classés sont le Canarien Rafa Cabrera-Bello et le Madrilène Nacho Elvira, tous deux avec -6, mais aussi avec le jour inachevé.

Le barcelonais Adri Arnaus a signé l’un des meilleurs tours de la journée, avec 67 tirs (-5) et est passé à la 24e place, avec 141 coups sûrs (-3).