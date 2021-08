L’Anglais Whitnell et le Gallois Enoch, leaders en milieu de tournoi

L’anglais Dale Whitnell et les gallois Rhys Enoch, tous deux avec 134 coups au total (10 sous le par), mènent le Cazoo Classic, un tournoi sur le circuit de golf européen, une fois le deuxième des quatre tours du Ash’s London Golf Club (Angleterre).

Whitnell, 297 dans le monde, et Enoch, 470, sont à égalité en tête. Le premier a signé une carte de 68 coups (4 down) avec quatre birdies, et le second a fait 65 (-7) avec jusqu’à sept birdies.

Ils ont battu le compatriote également anglais d’un coup Jordan forgeron et les écossais Colline de Calum.

L’Anglais Richard Bland, qui était le premier leader du tournoi, a également chuté à la cinquième place, à deux coups sûrs du premier.

Parmi les espagnols Alvaro Quiros Il est avec -5, Jorge Campillo avec -2, et Alejandro Cañizares, avec -1 et qu’il jouera le week-end au poil après avoir terminé avec un double bogey à 18 ans.

Les autres ne font pas la coupe : Gonzalo Fernández-Castaño et Emilio Cuartero (pair), Sebas García (+1), Pep Angles (+4) et Carlos Pigem (+7).