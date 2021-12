L’angle de Leeds United émerge après un lien de transfert de 42 millions de livres sterling entre Raphinha et le Bayern Munich

Leeds United insiste sur le fait qu’il n’y a eu aucun contact avec le Bayern Munich au sujet d’un éventuel transfert d’argent pour Raphinha.

Cette nouvelle a été relayée par le Yorkshire Evening Post, qui ont probablement été informés par des responsables d’Elland Road. Les détails d’un mouvement potentiel pour le talisman de Leeds sont apparus la veille de Noël. Le rapport du Brésil a affirmé que le Bayern intensifiait son intérêt pour le Brésilien de 24 ans.

À tel point que TNT Sports a affirmé qu’un transfert en janvier vers la Bundesliga avait été conclu le mois prochain pour un montant de 42 millions de livres sterling.

L’agent de l’attaquant Deco n’a pas commenté l’entretien, mais TNT a été informé de la nouvelle de quelque part.

Cependant, l’angle de Leeds est quelque peu différent avec le YEP affirmant que « le Bayern Munich n’a pas encore manifesté d’intérêt à l’équipe de Premier League ».

Raphinha, qui a eu 25 ans plus tôt ce mois-ci, a fait tourner de nombreuses têtes cette saison avec huit buts en 16 matchs de Premier League cette saison.

L’ancien Rennais a continué après sa première saison dans l’élite la saison dernière. Son total était de six buts et neuf passes décisives la saison dernière et il a tenu la promesse qu’il a faite cette fois-ci.

Il est sous contrat jusqu’en 2024 et le journal local insiste sur le fait que « des pourparlers sont en cours sur un accord amélioré ».

Deco, selon LeedsLive, était récemment dans les tribunes d’Elland Road pour la récente défaite 4-1 à domicile contre Arsenal. Raphinha a marqué sur place dans la défaite, mais les Blancs ont été bien battus dans un match qui n’a guère pu impressionner Deco.

Raphinha limite son compte Insta

Raphinha a été contraint de censurer la section des commentaires sur sa publication Instagram le 24 décembre.

Il a posté un message « Joyeux Noël » avec une photo de lui et de son partenaire. Mais plus tard, seuls ceux qu’il suivait ont autorisé à laisser des messages sur son poste.

Deco lui a laissé un message » Feliz Natal « , mais l’ancien international portugais n’a encore fait aucun commentaire concernant l’avenir du joueur.

Raphinha a été liée à un déménagement à Liverpool. Mais il est peu probable que les Reds fassent quelque chose le mois prochain.

Au lieu de cela, Raphinha est une autre qui est « en cours d’évaluation » à Anfield, selon le Liverpool Echo.

