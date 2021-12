L’angle du pylône montre à quel point les Cowboys se sont rapprochés

Il est probable que tout ce que l’État de l’Oklahoma avait à faire samedi pour devenir la première équipe non-Oklahoma Big 12 à participer aux éliminatoires du football universitaire était de remporter un match revanche contre une équipe de Baylor qu’elle avait battue 24-14 plus tôt cette saison.

Bien sûr, ce n’est pas ce que les Cowboys ont fait.

Au lieu de cela, l’équipe a dû se retirer d’un premier trou 21-3 juste pour avoir une chance. Son attaque, qui a pris du retard par rapport à sa défense d’élite pendant la majeure partie de la saison, a lutté puissamment dans ce match alors que Spencer Sanders a lancé quatre interceptions. La ligne offensive des Cowboys n’a accordé que deux sacs, mais elle a accordé cinq coups sûrs au quart qui ont contribué à ces erreurs.

Pourtant, malgré tout cela, OSU aurait pu gagner la partie. En fait, il n’était qu’à quelques centimètres. Après un appel d’interférence de passe contre Baylor dans la zone des buts au troisième et trois de sa ligne des six mètres, Oklahoma State a réussi quatre essais depuis la ligne des deux mètres en baisse de cinq points.

Mais ses trois premiers jeux ne sont allés nulle part et au quatrième essai, le demi offensif Dezmon Jackson a tenté de trouver de la place à l’extérieur pour marquer le touché avec moins de 30 secondes à jouer. Au départ, il semblait qu’il avait de l’espace, mais un angle discutable et un excellent tacle en champ libre de la sécurité de Baylor Jairon McVea ont forcé Jackson à plonger vers la ligne de but, et il n’a tout simplement pas pu y arriver.

Mesdames et messieurs, voici ce qui est peut-être la plus grande utilisation de la came pylône depuis sa création.

Oklahoma State a eu de grandes équipes sous la direction de l’entraîneur Mike Gundy, et en 2011, une défaite en double prolongation contre Iowa State a été la seule chose qui a empêché son équipe de participer au match de championnat BCS. Cette équipe manquera désormais les éliminatoires du football universitaire de manière peut-être encore plus déchirante, car elle n’a pas réussi à marquer un touché depuis la ligne de but à deux reprises au quatrième quart dans une défaite de 21-16.