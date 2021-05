L’Angleterre 20/1 portera son kit à domicile contre la Croatie pour le premier match de l’Euro 2020 à Wembley

Les PUNTERS se voient offrir une cote colossale de 20/1 que l’Angleterre porte son maillot à domicile contre la Croatie.

C’est vrai, les bookmakers William Hill proposent à de nouveaux clients 20/1 sur les Three Lions portant leur bande blanche traditionnelle lors de leur ouverture du Championnat d’Europe au stade de Wembley!

SUNSPORT

Spécial William Hill: l’Angleterre a 20/1 à porter son maillot à domicile contre la Croatie

Vous pouvez réclamer cette offre spéciale William Hill 20/1 en cliquant ICI * – (MOBILE UNIQUEMENT) nouveaux clients uniquement.

Comment réclamer ..

20/1 spéciale Angleterre

Visitez le site Web de William Hill sur votre appareil mobile ICI *

Inscrivez-vous sur votre appareil mobile, en vous assurant d’utiliser EPH20 dans la section Code promotionnel Une fois inscrit, cliquez sur le lien pour ajouter l’Angleterre pour porter son kit domicile contre la Croatie à 20/1 sur votre coupon de pari Placez un pari maximum de 1 £ sur votre sélection Si le pari est gagnant, William Hill créditera votre compte de 4 paris gratuits de 5 £ Les paris gratuits seront payés dans les 48 heures suivant la fin de l’événement.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

L’Angleterre débute sa campagne pour l’Euro 2020 contre la Croatie au stade de Wembley le 13 juin à 14 heures.

Les Three Lions auront l’avantage à domicile et le luxe de jouer devant au moins 22 500 spectateurs (principalement anglais).

On s’attend à ce que l’équipe de Gareth Southgate porte son équipement à domicile pour la confrontation.

Et les nouveaux clients de William Hill peuvent obtenir des cotes de 20/1 * ICI sur ce qui se passe.

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients utilisant leurs appareils mobiles et vous devez vous inscrire à William Hill en utilisant le code promotionnel «EPEN35».

Une fois que cela est fait, placez un pari maximum de 1 £ et si vous réussissez, vous gagnerez 20 £ en paris gratuits à dépenser sur tout ce que vous voulez!

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille et des célébrités sélectionnées GRATUITEMENT

TIRER À VUE

Cotes 40/1 pour Fernandes d’avoir un tir cadré en finale de la Ligue Europa

augmentation des cotes

Chelsea vs Real Madrid: Blues à 11/1 pour gagner ou Madrid à 18/1 pour gagner

AMÉLIORATION DES CHANCES

Offre de paris sur la Ligue des champions: PSG à 28/1 ou Man City à 8/1 pour gagner

OFFRE MEGA

OFFRE SPÉCIALE Man Utd vs Liverpool: Obtenez les Red Devils à 15/1 ou Liverpool à 14/1

ÉNORMES CHANCES

Spécial paris Man Utd vs Liverpool: Obtenez 80/1 pour une pénalité à attribuer

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* 18 +. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPH20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés entre 09h00 le 24 mai 2021 et 14h00 le 13 juin 2021. Pari maximum de 1 £ à 20/1. Retours payés sous forme de 4 paris gratuits de 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. BeGambleAware.Org

Simon Jordan ne pense pas que Raheem Sterling et Trent Alexander-Arnold méritent de faire partie de l’équipe anglaise de l’Euro 2020 et dit qu’ils sont là “ uniquement sur la réputation ”