L’Angleterre à 100/1 pour remporter l’Euro 2020 avec l’offre spéciale de paris William Hill

L’Angleterre est désormais disponible à 100/1 pour remporter les championnats d’Europe.

C’est vrai, les nouveaux clients peuvent obtenir un colossal 100/1 sur les Three Lions soulevant le trophée à Wembley le 11 juillet avec la nouvelle offre spéciale d’inscription de William Hill.

William Hill: Amener l’Angleterre à remporter l’Euro 2020 à 100/1

Vous pouvez réclamer ce 100/1 William Hill spécial en cliquant ICI* – (MOBILE UNIQUEMENT) nouveaux clients uniquement.

Comment réclamer..

William Hill spécial

Visitez le site Web de William Hill sur votre appareil mobile en EN CLIQUANT ICI*

Enregistrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel : EPE100

Ajoutez l’Angleterre pour gagner le championnat d’Europe à 100/1 à votre coupon de pari Placez un pari maximum de 1 £ sur l’offre améliorée Si vous réussissez, William Hill créditera votre compte de 100 £ (10 x 10 £) en PARIS GRATUITS dans les 48 heures Les paris gratuits sont valables 30 jours

Réclamez ce 100/1 William Hill spécial ICI *

L’Angleterre arrive aux Championnats d’Europe avec de grands espoirs de mettre fin à sa sécheresse de trophées de 54 ans.

L’équipe de Gareth Southgate est prête pour un bon parcours dans la compétition à commencer par le match d’ouverture du Groupe D dimanche contre la Croatie à Wembley.

Les Three Lions possèdent l’une des équipes les plus fortes du tournoi et ont le luxe supplémentaire de jouer la majorité de leurs matches à domicile.

Et VOUS pouvez soutenir l’Angleterre pour la ramener à la maison à un énorme 100/1 avec l’offre d’inscription de William Hill.

Simplement CLIQUEZ ICI* pour visiter le site Web de William Hill sur votre appareil mobile, créez un nouveau compte à l’aide du code promotionnel : EPE100.

