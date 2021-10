L’Angleterre a infligé une interdiction de deux matchs à Wembley et une amende de 84 000 £ par l’UEFA après des problèmes de foule lors de la finale de l’Euro 2020 avec l’Italie

L’Angleterre a reçu l’ordre de jouer au moins un match à domicile à huis clos par l’UEFA après des problèmes de fans à l’intérieur et à l’extérieur du stade de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 de cet été.

Des milliers de supporters – décrits comme des « ivrognes ivres » par le directeur général de la Football Association Mark Bullingham – ont pu entrer illégalement dans le stade pour le match entre l’Angleterre et l’Italie.

Jusqu’à 15 000 fans auraient pénétré par effraction à Wembley sans billets dans une violation remarquable de la sécurité

Il est dit que les détenteurs de billets valides ont eu peur de confronter les personnes qui avaient volé leurs sièges, avec les familles des joueurs anglais et le fils de Roberto Mancini parmi ceux qui ont été emmenés.

L’animatrice de talkSPORT, Laura Woods, a révélé de première main les scènes honteuses dont elle a été témoin avant la pièce maîtresse, affirmant que c’était un «carnage» devant les portes de la Maison du football.

Les organisateurs du tournoi, l’UEFA, ont ouvert une procédure disciplinaire contre la Football Association le 3 août et prononcé des sanctions lundi.

En plus de l’interdiction d’un match imposée aux supporters, une autre interdiction d’un match est suspendue pour une période de deux ans, a déclaré l’UEFA.

Le prochain match de la compétition UEFA de l’Angleterre se déroulera en Ligue des Nations en juin prochain.

La Football Association a également été condamnée à une amende de 100 000 euros (environ 84 500 £).

La police métropolitaine a signalé le 14 juillet qu’il y avait eu 51 arrestations liées à la finale – 26 d’entre elles étaient lors d’événements policiers à Wembley, dont 25 à la suite d’événements dans le centre de Londres. Dix-neuf agents ont été blessés au cours de l’opération de police.

Les cordons de sécurité de Wembley ont été violés par des personnes sans billet, et l’association caritative pour l’accès aux personnes handicapées, Level Playing Field, a déclaré que certaines de ces personnes se sont rendues dans des zones de visionnage pour handicapés, créant une « expérience effrayante » pour les supporters handicapés avec des billets légitimes.

La sous-commissaire adjointe Jane Connors a déclaré dans sa déclaration du 14 juillet que les agents de Wembley avaient observé tôt dans la journée un grand nombre de personnes sans contravention.

« Les commandants de police ont reconnu que cela pourrait entraîner des supporters sans billet tentant d’entrer dans le stade, ils ont informé les responsables de la sécurité de Wembley de ce risque », a déclaré le DAC Connors.

«Pour soutenir les efforts d’intendance, d’autres agents de l’ordre public hautement qualifiés ont été déployés au stade de Wembley par mesure de précaution.

«Peu de temps après l’ouverture des portes, le périmètre de surveillance et de sécurité extérieur a été débordé et les fans ont commencé à passer les contrôles de sécurité. Je tiens à saluer la réaction rapide des commandants de police et de ces braves officiers qui ont affronté ces scènes ultérieures de désordre et de violence.

«Je ne doute pas que leur action rapide a empêché toute nouvelle escalade.

« Je n’accepte pas que l’opération de maintien de l’ordre ait échoué et j’attends les décisions difficiles prises par les policiers et les commandants de l’ordre public du Met. Sans leur intervention immédiate, il est possible que ce jeu ait pu être abandonné.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a minimisé les craintes que le désordre n’affecte la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030 dans une interview accordée au Times le mois dernier, et a déclaré qu’il considérait Wembley comme un lieu clé pour l’UEFA pour accueillir les finales des compétitions interclubs dans le futur.

La FA a commandé un examen indépendant des circonstances entourant le match, qui est dirigé par la baronne Casey de Blackstock.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

