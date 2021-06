L’Angleterre a perdu la superstar potentielle et diplômé de l’académie de Chelsea Jamal Musiala au profit de l’Allemagne grâce à Joachim Low, COVID et le manque de succès

Gareth Southgate a dû pousser un énorme soupir de soulagement lorsque Jamal Musiala a marqué son premier but sous un maillot anglais, mais son rêve pourrait bien être un cauchemar à 19 heures ce soir.

Le patron des Three Lions a regardé le milieu de terrain, qui semblait être l’un des espoirs les plus brillants du pays, jusqu’à ce qu’il décide de représenter l’Allemagne à la place.

.

Musiala pourrait bien aligner contre l’Angleterre pour l’Allemagne à Wembley

En novembre dernier, Musiala a représenté l’Angleterre au niveau des moins de 21 ans et a marqué son premier but seulement quatre jours plus tard lors d’un match amical, alors que le jeune de 17 ans a impressionné tout comme ceux de la Football Association savaient qu’il le ferait.

Déjà le plus jeune joueur de Bundesliga du Bayern Munich et un habitué des équipes de jeunes d’Angleterre, l’ancien joueur de l’académie de Chelsea semblait prêt à snober l’Allemagne.

Ses deux seuls matchs pour l’Allemagne ont eu lieu en tant que moins de 16 ans en 2018 et la FA allemande semblait prête à concéder la défaite.

“Il nous a clairement indiqué qu’il envisageait actuellement son avenir avec les équipes nationales anglaises”, a déclaré Meikel Schonweitz, l’entraîneur du directeur de l’académie, peu de temps après cette première apparition, frustré que l’un des plus brillants talents européens soit apparemment parti pour de bon.

GETTY

Le joueur de 18 ans a impressionné lors de ses débuts avec l’équipe anglaise des moins de 21 ans en novembre

Musiala est né en Allemagne, mais a déménagé en Angleterre avec sa famille à l’âge de sept ans. Il a passé huit ans avec les Bleus avant de finalement décider de retourner dans son pays natal et de jouer pour le Bayern.

En février, il est devenu le plus jeune Anglais à avoir marqué en Ligue des champions lorsqu’il a marqué contre la Lazio. Cependant, le lendemain matin, cette statistique a été modifiée pour faire de lui le plus jeune Allemand à marquer en Ligue des champions.

« J’ai un cœur pour l’Allemagne et un cœur pour l’Angleterre. Les deux cœurs continueront de battre. J’ai beaucoup réfléchi à cette question », a déclaré Musiala à l’émission sportive allemande Sportschau. “En fin de compte, j’ai écouté mes sentiments en disant que c’était la bonne décision de jouer pour l’Allemagne. Mais ce n’était pas une décision facile pour moi.

« J’ai eu une très bonne et honnête discussion avec [Germany head coach] Joachim Löw. Il m’a montré une voie claire vers l’équipe nationale. M. Löw avait clairement défini et analysé mes forces et mes faiblesses. Il voit également mon avenir dans ma position la plus forte de milieu de terrain offensif et apprécie mes qualités là-bas. »

. – .

Musiala dit que l’Angleterre est à la maison pour lui mais il a décidé de jouer pour l’Allemagne au niveau international

C’est Low qui a lancé une offensive de charme fin 2020 et début 2021 afin d’éloigner Musiala des ouvertures de l’Angleterre, même après avoir fait ses débuts pour l’équipe des moins de 21 ans.

Le manager allemand se rendrait à l’Allianz Arena, puis dînerait avec Musiala pendant qu’ils discutaient du match et de son cheminement continu vers l’équipe nationale.

Cela s’est manifesté d’un simple lancer à la réalité la semaine dernière lorsque Musiala a été lâché du banc contre la Hongrie après avoir été mis au banc pour les deux premiers matchs de l’Euro 2020.

Telle était la capacité de l’adolescent à porter le ballon depuis des zones larges et centrales pour avoir un effet dévastateur sur le jeu, Lothar Matthaus a supplié Low de commencer le joueur de 18 ans à Wembley mardi soir pour le choc des 16 derniers.

.

L’impact de Serge Gnabry au Bayern Munich ne peut pas être sous-estimé dans la décision de Musiala

L’héritage de Low avec Die Mannschaft est sécurisé grâce à la victoire en Coupe du monde en 2014, mais arracher Musiala des griffes de l’Angleterre pourrait bien être son couronnement avant son départ et son remplacement par Hansi Flick.

Le principal journaliste de football européen Raphael Honigstein pense que la décision de snober l’Angleterre était autant basée sur l’impact de COVID-19 que sur Low lui-même.

“Je ne pense pas que ce soit une décision contre l’Angleterre”, a déclaré Honigstein à BT Sport. “Je pense que peut-être le coronavirus et ne pas pouvoir voyager et peut-être ne pas avoir une relation plus physique avec tous ses coéquipiers, c’était peut-être un peu plus facile pour tous les joueurs du Bayern qui étaient constamment à son oreille chaque jour à l’entraînement pour influencer lui et changer d’avis.

L’ancien Allemagne et Borussia Dortmund Jens Lehmann pense qu’il y a une explication beaucoup plus simple, expliquant à talkSPORT comment les échecs de l’Angleterre lors des tournois internationaux ont pu leur nuire.

. – .

Musiala a joué contre l’Allemagne pour les Trois Lions au niveau des moins de 17 ans

“C’est difficile pour moi de juger”, a-t-il déclaré. “Nous sommes heureux parce que c’est un grand joueur et probablement parce qu’il voit plus de potentiel dans l’équipe allemande pour gagner quelque chose qu’en anglais !”

Que Musiala débute ou non ce soir à Wembley, l’ancienne starlette de Chelsea sera probablement une figure de proue du football européen et une épine constante du côté de Gareth Southgate et de la FA.